【疫苗接種】港島西醫院聯網推WhatsApp疫苗諮詢服務　解答員工打針疑問

▲ 6名專家團隊承諾會於48小時內回覆員工打針疑惑的提問。（港島西醫院聯網提供）

新冠疫苗接種計劃開展約3個月，醫管局已有約2.4萬名員工已接種疫苗，佔約6萬名員工近4成。港島西醫院聯網上月起推出員工諮詢服務，讓對接種疫苗有疑慮的員工，透過WhatsApp向專家團隊提問，團隊承諾會於48小時內回覆。

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醫管局總行政經理何婉霞昨日表示，醫管局有個別同事因對疫苗有疑問、身體狀況等而未有接種，當局已成立小組協助解答疑慮，希望釋除員工的疑慮。港島西醫院聯網上月起推出員工諮詢服務，設立「你的疫苗私人討論區」，如港島西醫院聯網的員工對疫苗有任何疑問，可以經WhatsApp向專家團隊提問，承諾會於48小時內回覆，資料絕對保密，揚言要「利用科學精神，釋除同事疑慮」。

6名專家團隊成員包括微生物學和傳染病科專家、藥劑師、護士、急症科醫生和家庭醫學醫生。成員之一的瑪麗醫院家庭醫學及基層醫療部主管高煒杰指，有關計劃是針對想打針但擔心打針風險的同事，計劃開始一周後已收到逾20個問題。

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責任編輯：郭詩詩

