【新冠肺炎】印度日本台灣疫情大爆發　印度神童列解決方法預言：今年11月開始復甦

▲ 印度神童預言今年11月開始全球緩慢復甦

最近印度、日本、台灣疫情大爆發，確診個案急增，到底何時受控？14歲「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）曾因精準預言新冠肺炎疫情爆發，令不少人感到震驚。他在上月最新發布的影片中，曾預測2021年及2022年全球的狀況，指出疫情大爆發的兩大原因，同時又預言何時為疫情高峰期，並指今年11月開始才會緩慢復甦。

印度變種病毒株致當地疫情嚴峻，至今累計確診個案已破2549萬宗；日本疫情升溫，已三度進入緊急狀態；台灣連日來確診數字破百，昨日（18日）新增240宗本土確診病例，疫情為當地醫療系統構成沉重壓力。

▼ 點擊圖片放大 +3 ▲ 他曾預測，2020年會發生第三世界大戰，但直到目前為止，都還沒有發生。 ▲ 阿南德曾預言，今年2月可能會發生驚人的災難，經濟甚至會全面崩盤。 +2

兩大成因

全球疫情未止，印度神童阿南德於其最新發布的影片中，曾分析疫情大爆發原因：

1.土星、木星合相

2020年12月土星和木星合相，是兩者近400年來距離最近的一次合相。至2021年2月，土星、木星出現歷史性大合相，同樣是發生在摩羯座，其他六個天體亦加入，為2021年帶來重要影響，致全球情況轉差。

2.抗疫方法違背大自然

對抗新冠病毒期間，採取不自然，而且有毒的方法，導致疫情惡化。例如，疫苗含有很多不同化學物質，無法保證發揮正面作用。

阿南德表示，自己並非反對疫苗，但疫苗並不能從根本解決開題。他舉例指，美國為最早推行疫苗接種計劃之一，但確診個案為全球最多的。目前全球有不同的變種病毒株，但大部份疫苗均不適用，現時處理新冠肺炎病毒的方法有很多問題。

解決方法

回歸自然：阿南德認為，回歸根源，回到祖先在阿育吠陀（Ayurveda）奠定的基礎，可增強力量，令身心健壯，有助對抗疾病。每天要早起，呼吸新鮮空氣，勿困在屋內；而且要尊重大自然，多曬太陽，陽光有助我們遠離細菌的侵害。

預言今年11月開始復甦

阿南德估計，第三波新冠肺炎疫情會於2021年9月及10月達至頂峰。至2021年11月，會開始緩慢復甦；及至2022年5月，復甦跡象才會變得明顯，屆時主要是經濟方面的復甦。

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責任編輯：羅嘉欣