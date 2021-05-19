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【太平清醮】新渡輪稱中午前逾3800人次由中環往長洲　較去年同期減3成

社會 13:09 2021/05/19

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新渡輪表示，截至中午12時，從中環乘搭往長洲的人次逾3800。（資料圖片）

長洲太平清醮今日（19日）舉行，受疫情影響，飄色巡遊及搶包山連續兩年停辦。新渡輪表示，截至中午12時，從中環乘搭往長洲的人次逾3800。

新渡輪表示，於今天上午八時至中午十二時期間，從中環乘搭往長洲乘客數目逾3800人次，較去年同期減少約三成。新渡輪表示，班次密度及開航時間會因應現場情況而調整，並提醒所有乘客在碼頭內及整個航程中須佩戴口罩。

一年一度長洲太平清醮，為免群眾過度聚集，已經連續兩年停辦飄色巡遊及搶包山比賽。香港長洲太平清醮值理會早前發出公告，因應全球疫情仍然嚴峻，港府延長「限聚令」，今年太平清醮各項活動及神功戲，將按傳統安排進行，期間會一切從簡。建醮場地則設置包山、神棚，3座大包山將由15.5米高改至4.6米高，與36座小包山一同放於北帝廟球場供奉神明及祭祀幽靈，並設置神棚、大士王棚及戲棚；而佛誕翌日將安排沿街向公眾派發平安包。

值理會說，建醮期間，全島會齋戒3日，呼籲島民遵從各項防疫措施，亦希望市民體諒太平清醮活動因疫情作出的最新安排，並祝願市民生活及工作早日回復正常。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：黃悅晴

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