【度縮女婿】外母收4千蚊包家務兼貼錢俾女婿買樓　網民嘆搵笨：女婿又食又拎

▲ 外母收4千元全包家務，再貼10萬元供女婿買樓。

「度縮女婿」令外母感到難受，近日有網民在網上討論區「親子王國」發文，指朋友每月收4000元，照顧女兒夫妻起居生活，又補貼10萬元助女婿付居屋首期。網民替朋友感到不值，斥女婿面皮極厚，「又食又拎」。

外母收4千元全包家務

樓主在文中指出，朋友女兒最近結婚，夫妻計劃買樓「上車」。樓主指女婿在新界區有公屋單位，可是一星期只回家一次，其餘時間都在外母家住。外母每月收取女婿4000元，全包家務，差不多每日都要煮飯及煲湯。

外母亦動用約20萬元強積金補貼女兒夫婦生活，女兒開口索取10多萬，用作補貼丈夫付居屋首期。樓主指女婿以綠表抽居屋，「層樓外母無份」。

樓主指朋友經常唉聲嘆氣，認為女兒只幫丈夫，甚至連還未到手的消費券也打主意，

佢哋屋企遲啲換電視，要求外母用消費券夾3000蚊。

網民：女婿面皮比腳皮厚

帖文引來網民討論，不少網民形容女婿「度縮」，「外母直情係養埋個女婿！」、「正宗又食又拎！」、「面皮比腳皮厚」。

有網民則表示女兒是「幫兇」，「要揸乾阿媽啲錢」、「如果我做阿媽，會同佢哋講唔使佢哋養，叫佢哋搬走」。

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責任編輯：王明芳