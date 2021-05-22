【TOPick診症室】傷風感冒後久咳不癒恐患哮喘　適當用藥助改善徵狀及減少復發

▲ 呼吸系統科專科醫生陳嘉華指市民如患傷風感冒後久咳不癒，或是患上哮喘而不自知。

不論是大人或小朋友都會有機會患上哮喘，出現氣喘、呼吸困難等病徵影響生活。呼吸系統科專科醫生陳嘉華指出，哮喘的主要成因是遺傳或由外物刺激氣管引致氣管發炎。他又提醒市民，如果傷風感冒後久咳不癒，有可能是患上哮喘而不自知。

陳嘉華接受TOPick訪問時表示，大多患者患哮喘的原因是遺傳，其父母或兄弟姊妹多數患不同敏感病症，如皮膚敏感、濕疹、鼻敏感等；另一成因則是氣管發炎，正常的氣管是十分暢通，惟當外物刺激氣管時，氣管會變得愈來愈小，令痰堵塞氣管引發哮喘病徵。

他指出，市民如果在運動時「不夠氣」、傷風感冒後又久咳不癒，可能已經是患上哮喘，而當已經出現氣喘致無法呼吸的情況，或需要到急症室求醫。不少人都認為哮喘是「無法斷尾」，陳嘉華要視乎情況而言，想知道更多有關哮喘的問題，密切留意5月24日晚10時在HKET TV播出的《TOPick診症室》。

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記者：郭詩詩