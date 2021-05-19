【離奇搖晃】深圳賽格大廈一連兩日異常搖晃　官方證深圳賽格大樓結構安全　

▲ 深圳賽格大廈一連兩日異常搖晃，官方指大樓結構安全。

深圳華強北路賽格大樓昨（18日）突然發生強烈晃動，引起大批民眾爭相撤離。大廈今（19日）下午1時半至2時再次晃動，據報事發時很多商戶在大廈1至6樓工作，大樓的結構再度令人憂慮，惟當局昨日派專家檢查後沒有發現異常，大廈主體結構安全。

有兩名大廈的商戶分別向內地傳媒稱大廈再次晃動。其中一名商戶表示，並不擔心大廈的安全，即使顧客進不來，生意只會暫時受一些影響。另一名商戶表示，物管公司短暫容許商戶進入大廈，但不可長期停留，如果客戶需要貨品，便會進入大廈發貨。

根據內地傳媒報道，深圳市住房和建設局指出，涉事大廈昨午已封閉，樓宇主體結構安全，具體搖晃原因仍在調查中；當地氣象局指事發時風勢不大，料排除強風引致搖晃；內地資深工程師指出，事件較大機會由刮風引起共振，大樓晃動屬正常。

當局表示，賽格大廈發生搖晃後，即時與管理處派人疏散樓內人員，福田區政府亦安排專家到大廈檢查，並指大廈周邊地面未發現開裂現象，室內鋼結構及裝飾面層處於正常狀態，惟大廈具體搖晃的原因仍在調查中，並建議民眾於搖晃原因查明前不要回到大廈內。管理處人員則表示，大廈重新開放時間需等待通知。

深圳市氣象局回應稱，在事發的下午1至2時，華強北街道賽格廣場站測得最大瞬時風力為5級，稱不上大風。

曾參與多幢深圳摩天大廈建設的中科建工有限公司華南大區總工程師陸建新表示，此次賽格大廈產生晃動，排除了地震的因素後，較大可能因爲刮風引起大樓產生了共振。

他解釋，大樓發生晃動是經常性的，只不過平時晃動的幅度比較小，常人不易察覺，舉例指曾在參與上海環球金融中心建設時，通過GPS檢測到樓頂的兩座塔吊出現過擺動。他續指，情況類似去年虎門大橋發生晃動的情況，目前在沒有明確查出原因的情況下，只有這種解釋，最後要以權威部門發布的信息爲準。

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記者：陳麗娜