【街頭色魔】街頭搭訕少女出價$2500要求對方做「出租女友」　涉案22歲男子被捕

▲ 警方拘捕一名髮型師，涉嫌本周初在沙田大圍街頭兜搭夜歸少女，要求對方作「出租女友」。

警方拘捕一名髮型師，涉嫌本周初在沙田大圍街頭兜搭夜歸少女，要求對方作「出租女友」，並接受性虐待和鞭打，女事主報警後，警方日前(17日)晚上在大圍積富街埋伏並成功將涉案男子拘捕。

沙田刑事調查隊第5隊主管林雅思督察表示，本月16日晚上9時半，一名19歲女學生返回大圍美松苑住所途中被一名男子尾隨跟蹤，上前指可提供兼職工作給該名女事主，雙方交換電話號碼後，有人向女事主要求作他的「出租女友」，但當中包括要接受性虐待和鞭打，報酬為 2500元。

女事主受驚後馬上離開返家，與家人商討後報警求助。被捕男子22歲，報稱任職髮型師，探員在搜查期間發現疑犯手機中有4段偷拍女子如廁的不雅片段，他涉嫌「為不道德目的而唆使他人」及「作出有違公德的行為」罪名，現仍被扣查。

林雅思指出，初步相信被捕疑犯與女事主並不認識，她呼籲如有市民目擊案發經過或曾遭遇相同經歷，可致電36612550與沙田刑事偵緝隊第五隊聯絡。

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記者：曾秋文

