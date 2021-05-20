【濁水漂流】露宿者真人真事搬上銀幕　蔡思韵朱栢康柯煒林盼社會有同理心【有片】

▲ 蔡思韵、朱栢康、柯煒林主演電影《濁水漂流》。

香港是我們的家，但卻不是每個人都有環境較正常的「家」，甚至因為是社會邊緣人士，有時連使用公共空間的權利也被剝削。為改善生活，城市無疑需要發展，可是在過程中，有否犧牲社會邊緣人士的生活？

《濁水漂流》講述一班於深水埗天橋底下聚居的露宿者，因為城市發展而長期遭到掃蕩，甚至他們僅有的私人財物，在清場的過程中被視為垃圾，隨意被掉棄。可是當中被掉不只是物件，還是露宿者的感情、尊嚴。

港產片《濁水漂流》就是根據深水埗街頭露宿者真人真事改編，參演此片的蔡思韵（Cecilia）、朱栢康及柯煒林（Will）接受TOPick專訪，分享對露宿者以至這個城市的感受。

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對露宿者的印象

當深水埗區起所謂豪宅，未清拆的一帶唐樓亦漸變成一杯咖啡賣幾十元的文青區時，那麼連三餐也隨時不繼的露宿者可以如何自處？

Cecilia稱，其實大眾對這群無家的露宿者，不免已有一個既有的看法：「在日常生活中常會看見到他們，但基於我們很少接觸，一定會有些很真實且刻板的印象，比如可能是氣味上、衛生上，令我們覺得跟我們的日常生活有一些出入。」

朱栢康坦言，拍此片前對露宿者這族群沒太大感覺：「知道他們存在，但沒去深究了解、觀察或進入他們的世界。」

至於Will則從公園的設施和球場的關門時間說起：「記得小時候的公園是沒有扶手柄，之後發現多了很多，那時還覺得加得很好、很舒服。後來發現這並非是為了令坐的人舒服，而是為了令人不能在此睡覺，那是我首次意識到原來連這些生存空間也被剝削。」

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漸漸認識露宿者

朱栢康特意於拍攝前實地考察，對這群社會邊緣人士多了認識：「發覺他們其實也很正常，跟我們沒太多不同，只是他們可能多了吸毒的習慣，或沒有『恰當』的家。」

Cecilia在中學時曾當義工向露宿者派飯，到今仍然深刻：「在油麻地果爛的天橋底跟他們面對面聊天，坐在他們的家俱上真實地交流。雖然可能只是短暫的交流，但至少令我有同理心去明白他們，並剔除一些本身因不認識他們而有的誤解。」

她續指：「他們也是一個平常人，只是街頭變成了家，且需要以自己的方式去生活。」

Will猶記得大學時期曾看過一個帖文：「文內講述在一個天寒地凍的晚上突然洗街，那些床褥、被鋪濕透後會更加凍，試想想他們當晚該怎麼過？」

他回憶有次從深水埗行到南昌：「當時正下着毛毛雨，看見很多不同的露宿者在圍着，那刻覺得他們在尋求生存空間。其實不需要避他們，而他們也不會做些甚麼，走過便可。」

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藝術手法探討議題

露宿者議題已持續多年，朱康認為：「很難有一個源頭，都是天時地利人和。外面的人該如何支援？周邊的人該如何對待？這是需要思考的問題。」

Will指導演李駿碩在《濁水漂流》劇本的首部分寫下「相濡以沫，不如相忘於江湖」：「睡在你身旁的那個人第二天會否突然消失呢？其他人會去找他嗎？」

最令Will感慨是《濁水漂流》首映的那天：「對我來說有點諷刺。從文化中心出來時正下毛毛雨，當時看見露宿者正在簷篷下休息，然後我們拍的就是一套講述他們的電影。出來看見他們時，不知為何會有種抱歉的感覺，我希望在不打擾他們的情況下......」

Will愈說愈感觸，朱栢康補充說：「我反而是覺得We did something，因為他們的問題是需要說出來，需要透過一種藝術表達去說出來，不然便真的沒有人去關注。」

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沒有消費露宿者

仍然眼泛淚光的Will語重心長地說：「必須要大家凝視着這議題，它並非一個問題。曾經擔心會被誤會我們在消費這件事，這令我不斷思考。美術指導Albert指每用一件事或議題，無論它是否掀涉社會，其實也是在消費，只是如何去看待這事。」

Cecilia則認為：「如果我們的出發點是如何去看待這事時，想帶出貼近真實的那面給觀眾時，其實也不存在是否在消費這個問題。正正是藝術這媒介，更容易Spread開去，去令更多人接觸到，相對是易入口的層面。」

她又感受到導演的出發點：「他絕對想觀眾可重新去看待這班人，他未必是告訴你該如何看，而是將這班人的故事呈現出來，給予你重新思考，讓你重新去看待這班人。」

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城市變化有感

世界每分每秒也在改變，對城市發展帶來的不斷變化，Will引用戲中自己所演角色木仔的一句對白：「就是『我不是仇，是嬲。』以此去說明我對這城市的感受。」

朱栢康表示：「每個人都需要學習斷捨離，有些事物夠便可，不需要多。變化是源自需要，源自一種很踏實的需要，或源自一種生活的需要，應該反思的其實是我們需要甚麼呢？我們只是需要甚麼呢？」他續指：「它是一個問題，始終不輪到或我們也沒能力去停止這種變化，惟有在思考內調整。」

至於Cecilia也無奈說：「在硬件上，我們有很多發展，以至一些很美、歷史悠久的事物都必須要消失，但這些我們幫不到，也決定不到。」

同時她續說：「不過有沒有甚麼軟件上、感受上、記憶上、心態上是走不到？這些情感上的事是取決於人與人之間的關係，或者是我們可以保留的。正正是透過藝術、文化去轉化成可以保留的，將這些記憶、情感繼續保存在人裏面。」

物件可以斷捨離，但對個人感情、城市歷史、人際關懷也因為要「發展」而把一切都斷捨離？（上映日期：6月3日）

蔡思韵：

化妝：WiLLWong（蔡思韵）、Maggie Lee（朱栢康）、Kineks Ho@Ling Chan Makeup（柯煒林）

髮型：Lupuschui@orient4（蔡思韵）、Ginny@hairculture（朱栢康）、Oscar Ngan@ ii ALCHEMY hair（柯煒林）

服裝：Homme Plisse Issey Miyake及The Private Label Clothing（柯煒林）

造型：Man Wing（朱栢康）

場地：Campfire Collaborative Space

記者：梁樂欣

同場加映：郭富城專訪