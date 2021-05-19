【新冠肺炎】今日新增一宗印度輸入個案　早前意大利確診港男日前赴上海再確診

▲ 本港持續多日未有錄得新冠肺炎本地感染個案，今日新增1宗輸入個案。（經濟日報資料圖片）

本港持續多日未有錄得新冠肺炎本地感染個案，今日(19日)新增1宗輸入個案，涉及一名28歲男子，一直無病徵，日前於印度抵港。本港個案累計11,828宗，包括11,827宗確診個案及一宗疑似個案。同日錄得少於5宗初步確診個案。

今日新增的輸入個案，涉及一名28歲男船員，一直無病徵，5月17日乘搭QR818航班由印度抵港，未有檢出帶有變種病毒N501Y，至於是否帶有變種病毒L452R則仍有待檢測結果。

另外，衞生防護中心正調查一宗外地確診個案，涉及一名43歲男子，屬本港居民，4月22日乘搭卡塔爾航空QR818航班從意大利抵港，報稱2月底於意大利已確診。

該男子抵港後4月22日至5月12日於華美達海景酒店進行檢疫，其後於5月13至16日入住嘉湖海逸酒店 ，並於5月16日乘搭CX368航班前往上海。

中心昨日(18日)接獲上海衞生當局通報，該男子於5月17日確診；中心正就個案進行流行病學調查和接觸者追蹤，而該男子5月13日至16日於港的行蹤仍調查當中。

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責任編輯：陳正怡