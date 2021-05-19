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【女神封盤】宣布與星野源婚訊　新垣結衣：我們要結婚了

娛樂 15:22 2021/05/19

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宣佈與星野源婚訊，新垣結衣：「我們要結婚了！」

星野源和新垣結衣結婚！「國民老婆」新垣結衣，與相差8歲的星野源在今天（5月19日）下午透過經紀公司宣布喜訊。同時，新垣結衣表示與現在的經紀公司結束合約，未來將以個人的形式繼續活動。

因為合作大熱日劇《僱傭妻子》（逃避雖可恥但有用）而傳出緋聞的女神新垣結衣與星野源，過去曾爆出結媒傳聞。直到今日，二人透過經理人對外宣布婚訊。

【逃避雖可恥但有用】《逃恥》新春SP新垣結衣做人母湊B　星野源當爸爸手忙腳亂

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【傻父親青春白書】新垣結衣回歸客串新劇演母親　靠拍廣告做代言人賺4億日圓

新垣結衣星野源戲假情真

現年32歲的新垣結衣宣布比她年長8歲的星野源，二人表示向所有對他們送上關心和祝福的人送上衷心的感謝。

二人的聲明中寫道：「我們，星野源和新垣結衣高興地公布，我們要結婚了！」文末更提到希望新冠肺炎疫情盡快過去。

二人合作劇集《逃避雖可恥但有用》而擦出愛火。（網上圖片）

星野源在IG貼發表聲明稱：「在這個困難的時期，雖然是我的私事，但我，星野源與新垣結衣結婚。以前像這樣的形式報告，相信是我病倒暫停活動的時候。今次，在這個時候，能夠向擔心我和一直支持我的報告我這個喜訊，感到十分開心和感恩。從今開始，我們兩人會合力，努力經營安穩的生活。而且，我亦會努力音樂和演出工作。」

同時公布宣離開事務所：「我、新垣結衣與LesPros Entertainment合約完結，今後會以個人名義繼續演藝活動。在工作了剛剛20年的日子，向大家宣佈消息，就像迎接第二次成年一樣，再次感到當時對於未知事情的不安和希望，十分不可思議。」

同場加映：Joe Junior夫妻訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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