【明星創業】失業機師李傑志轉揸貨車　創業做運輸未向命運低頭

▲ 前港龍機師李傑志轉行駕駛貨車做運輸。

職業無分貴賤，今時今日，以往大家口中低學歷的「貨車佬」，分分鐘可能是不少人夢想中的「專業人士」。新冠肺炎疫情重挫航空業，本是高級副機師的李傑志（Brian），其7年機師生涯被迫完結後馬死落地行，轉行開速遞公司做運輸，發展第二事業。

從駕駛空中巴士轉為貨車，將跑道轉換成大馬路，每天穿梭於大街小巷送貨，拚命的在逆境中掙扎求存，為的是有朝一日再翱翔天際。

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▲ 李傑志曾是高級副機師，但因為國泰港龍航空大裁員兼重整業務而失業，最近決定轉換跑道，與舊同事合資開公司投身運輸業。(曾耀輝攝)

其實現年37歲的李傑志不是早前參加TVB的《衝上雲霄大選》才與娛樂圈拉上關係，他曾以音樂組合SQUARE成員身份在2008年出道。

當時他的藝名為「李柏煥」，並曾於當年接受《經濟日報》訪問，拍下一輯型格照片。

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疫情下失業

可惜星途如理想，他毅然決定賣樓，用這一大筆錢投考私人飛機牌和受訓，一圓兒時航空夢。

於是在2013年底加入國泰港龍航空，其後更晉升至高級副機師。正當事業開始起飛之際，打算繼續努力衝刺，豈料去年該航空公司因疫情深陷經營危機而大裁員，導致他也要加入失業大軍。

面對突如其來的噩耗，經濟上和心理上都要承受龐大壓力，每天只能望天打卦，他一度陷入無助迷惘，更形容心情就如失戀般難受：「人生就像是沒有了希望，這份工作是我的全部，因為我是家庭支柱，從來沒有想過一個疫情之間，會失去一份最引以為傲、亦是我唯一識做的工作。」

▲ 成為機師是他的兒時夢想，當他得知被裁的壞消息後，簡直是晴天霹靂，情緒潰堤大哭。(IG圖片)

寄近50份求職信全無回音

搵工心切的 Brian 曾寄出近50份履歷表，漁翁撒網，不論任何行業工種都肯做、肯學又肯捱，但可惜幾乎全部都沒有回音。

皆因僱主怕他騎牛搵馬，疫情好轉後便會離開：「根本沒有人願意聘請機師，他們對我們沒有信心，覺得不會做得長，搵工只是踏腳石。我有應徵各類型的銷售人員，賣車、賣酒、賣樓、賣船都試過，文職也有，但很多僱主不會給予機會讓我們嘗試。」

失業數個月，收入大減、積蓄逐漸消耗，生活無以為繼。可是，他絕不放棄一線生機，於是決定盡地一煲，膽粗粗在逆境下創業。今年年初，他跟6位「同是天涯淪落人」的失業機師舊同事，合資共7位數字開設小型速遞公司「龍仔速遞」，雖然仍未回本，但暫時保持收支平衡。

▲ 親自落手落腳的他，在炎熱的夏天下搬貨、送貨，更能感受到運輸人員背後的辛酸。(曾耀輝攝)

創業開運輸公司

他亦揚言，給航空業同行提供運輸折扣優惠，互相扶持，共度時艱「其實，做機師做運輸都是一樣，我們本著的宗旨是使命必達，提供優質的服務給予客戶，確保過程沒有顛簸、沒有受傷，一切安全到達目的地便已足夠。」

「龍仔速遞」命名源自於其舊公司港龍航空，主要做食材的運輸，提供冷凍運輸服務，並會派件送上門。

現時有2個全職員工，及5個兼職員工，現正招募更多人才加入，尤其曾任職航空業的人士。最近，其公司更創立冷凍倉庫，為客戶提供一站式儲存，滿足各類型冷凍倉儲需求者需要，亦新開寫字樓，方便處理資料和文件。

揸貨車送貨一腳踢

Brian不只負責宣傳及市場營銷外，也會親自送貨，特別現在炎炎夏日，四圍跑又要搬搬抬抬等粗重工夫，做到身水身汗，令他感受到運輸人員背後的辛酸。

其生活上主要最大開支，包括供樓、供保險，還有正中報讀英國遙距的航空管理課程學費，全因為防患未然，即使未能再做航空業前線，也能從事相關行業。

所以現時他不惜打4份工維持生計，除了開速遞公司外，更有兼職民航處、網上節目主持、及銷售員，盡使如此，收入依然不穩定，他坦言只等於其開支的三分一，唯有靠「搣老本」過活。

Brian續指，銀行因擔心航空業人士無錢還債，不願意借錢予他們，無疑是雪上加霜：「有種在等死的感覺，不斷掙扎，只為求延續生命。」

之所以堅持為未來生活未雨綢繆，事緣他有隨時被裁的心理準備。由於機師每年的身體檢查相當嚴格，需要過五關斬六將，若身體狀況有變，以致體檢不合格隨即面臨永久釘牌的危機。

因此他要長期保持最佳狀態：「如你有嚴重近視、糖尿病、任何癌症等大病，都可能會永遠失去這份工作，我有個朋友放假行山時暈倒，即時被停牌，因為怕你駕駛飛機時會暈倒，所以非常大壓力。」

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希望航空業有復甦的一天

去年12月，Brian 因好友兼大會司儀林盛斌（Bob）推薦下，參加TVB的《衝上雲霄大選》。

雖然他最終落選沒有獲得獎項，但他直言地說參賽主要目的為了10萬元獎金，並非重回幕前做藝人：「可能隨著年紀增長，我的心態也有所變化，比賽完結之後，我發現自己不再像以前一樣享受舞台，現階段只希望腳踏實地嘗試其他行業。」

如今想起，機師生涯就像夢一場，不過無論等待有多苦，時間有多漫長，他堅信總有再上雲霄的一日：「成為機師是我的兒時夢想，大家都有個希望，等待航空業復甦的一天。這不僅是夢想，也是我喜歡的工作，在香港能夠找到一份熱愛而賺到錢的工作，已經不是一件容易事。」

記者：曾嘉善