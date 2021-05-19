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薛家燕月尾將榮升嫲嫲　BB腳頭好好帶挈嫲嫲爸爸接廣告

娛樂 15:43 2021/05/19

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

薛家燕月尾將榮升嫲嫲。

家燕姐月尾將榮升嫲嫲，BB未出生已經腳頭好好，帶挈嫲嫲與爸爸Jackson接廣告，由爸爸執導，嫲嫲做女主角！Jackson更請來6呎嫩口型男做男主角，講起同型男掂手仔，家燕姐都忍唔住「流口水」。

家燕姐談到拍廣告，要狂灌果汁落肚：「起碼飲咗3支果汁，搞到成日去廁所，但我鍾意飲，拍完剩番啲我都話唔捨得倒咗去，留番之後飲，所以越飲越多！我平時都鍾意飲果汁，仲要係無添加，而且free嘅梗係飲多啲啦！」

家燕姐談到拍廣告要狂灌果汁落肚。

再次母子檔合作，家燕姐有感Jackson要求一次比一次高︰「今次拍得幾開心同順利，導演Jackson一早做好晒準備功夫，所以準時收工，不過佢要求好高，上次要我做Captain Nancy打成十幾廿次，今次佢嫌我飲果汁飲得唔靚，話要做啲誘人動作，我都唔知點解要誘人，所以要問吓監製即係Justina (珊珊)，佢兩個度好晒，有晒storyboard，話係客戶要求喎。」

問到同型男合作是否回春？她笑說︰「個partner叫Daniel，有型又識做戲，因為廣告要表情十足，佢又做得幾好，睇番play back發覺我哋幾襯，我直情成個青春晒。」

家燕姐與型男合作。

問到有冇掂到型男手仔？家燕姐笑指︰「手仔？有冇掂到呀？um眼神呢……哎呀，眼神呢……流口水添，眼神好多接觸，手仔就應該冇掂到(你隔咗幾耐冇掂過男仔手仔呢？)唔係好耐啫，我成日同人握手嘅，哈哈！咁拖吓手仔都係禮貌嚟，你知我隨和，又充滿偉大嘅愛，如果真正拖手仔呢排就冇喇，可惜因為疫情關係，大家要天各一方，惟有靠手機同電腦傾偈，希望可以快啲拖到手仔啦！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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