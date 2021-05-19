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【太平清醮】市民母懼酷熱天氣赴長洲　飄色搶包山取消傳統儀式可復辦【圖輯】

社會 16:07 2021/05/19

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長洲太平清醮情況。（林宇翔攝）

今日（19日）是佛誕，長洲按照傳統舉行太平清醮，但受疫情影響，飄色及搶包山等重頭戲連續2年取消，部分傳統儀式則如常舉行，有不少市民母懼酷熱天氣警告到長洲遊覽，但人流較往年少。

太平清醮長洲大街過往「人山人海」的景象不再，早上入長洲的遊客不算多，有市民購買平安包及節日紀念品；亦有市民在長洲北帝廟參拜，廟方進行儀式後，將北帝神像推過長洲大街，去到海邊進行放生儀式，代表送走瘟疫和厄運。

新渡輪表示，今日上午8時至中午12時期間，從中環乘搭往長洲乘客數目逾3,800人次，較去年同期減少約3成。

點擊圖片即睇今年太平清醮情況：

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一年一度長洲太平清醮，為免群眾過度聚集，已經連續兩年停辦飄色巡遊及搶包山比賽。香港長洲太平清醮值理會早前發出公告，因應全球疫情仍然嚴峻，港府延長「限聚令」，今年太平清醮各項活動及神功戲，將按傳統安排進行，期間會一切從簡。

值理會說，建醮期間，全島會齋戒3日，呼籲島民遵從各項防疫措施，亦希望市民體諒太平清醮活動因疫情作出的最新安排，並祝願市民生活及工作早日回復正常。

值理會指，建醮場地則設置包山、神棚，3座大包山將由15.5米高改至4.6米高，與36座小包山一同放於北帝廟球場供奉神明及祭祀幽靈，並設置神棚、大士王棚及戲棚；而佛誕翌日將安排沿街向公眾派發平安包。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

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記者：陳曉瑩

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