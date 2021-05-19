  • 33°C
香港時間 : 2021519日 (週三) 16:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中央任命劉光源接替謝鋒任外交部駐港公署特派員

政治 15:38 2021/05/19

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

劉光源出任外交部駐港公署特派員。（中國駐波蘭大使館網頁圖片）

中央政府任命劉光源，為外交部駐港公署特派員，接替出任外交部副外長的謝鋒。特首林鄭月娥表示歡迎，指劉光源是資深外交官，深信在其領導下，特派員公署會繼續與特區政府緊密合作，推展各項工作；她又感謝上任特派員謝鋒的貢獻。

林鄭月娥指出，近年港府受部分外國政府官員及政客無理攻擊，公署多番嚴詞駁斥，以正視聽，亦一直與港府緊密聯繫，為在外遇事港人提供協助。她表示，特區在公署支持下，積極按《基本法》規定，拓展對外事務，包括以「中國香港」的名義，參加國際組織和會議，並與其他經濟體簽訂多份雙邊或多邊協議；而近年公署亦協助推動香港青年發展，包括安排特區青年公務員，以中國人員身份，到聯合國任職。

根據特派員公署網頁的資料顯示，劉光源1986年開始在外交部工作，其後曾外派加納、尼日利亞等使館工作，2000年出任美國三藩市總領館副總領事，2007年則出任駐美大使館公使，2014年任外交部涉外安全事務司司长，2018年起任駐波蘭大使。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：林曉君

相關文章

謝鋒：港獨是「痴心妄想」　反修例風波未平但信香港能「浴火重生」
18:57 2020/01/09
謝鋒：港獨是「痴心妄想」　反修例風波未平但信香港能「浴火重生」
駐港公署前特派員謝鋒　任外交部副部長
22:31 2021/02/19
駐港公署前特派員謝鋒　任外交部副部長
美駐港總領館反對設限　外交部駐港公署斥顛倒是非
23:00 2020/10/06
美駐港總領館反對設限　外交部駐港公署斥顛倒是非
【港區國安法】美國會報告稱違一國兩制　外交部駐港公署：廢紙一張
17:38 2020/12/02
【港區國安法】美國會報告稱違一國兩制　外交部駐港公署：廢紙一張
外交部駐港公署：有外國政客干預港府依法辦案　將政治操弄置於香港法律之上
16:33 2021/04/18
外交部駐港公署：有外國政客干預港府依法辦案　將政治操弄置於香港法律之上

你可能感興趣

謝鋒：港獨是「痴心妄想」　反修例風波未平但信香港能「浴火重生」
18:57 2020/01/09
謝鋒：港獨是「痴心妄想」　反修例風波未平但信香港能「浴火重生」
駐港公署前特派員謝鋒　任外交部副部長
22:31 2021/02/19
駐港公署前特派員謝鋒　任外交部副部長
美駐港總領館反對設限　外交部駐港公署斥顛倒是非
23:00 2020/10/06
美駐港總領館反對設限　外交部駐港公署斥顛倒是非
中國駐港特派員公署 林鄭月娥 中國外交部 政治

最高瀏覽

【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
16:32 2021/05/17
【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
【明星創業】盛勁為公屋出身大學半工讀慣打逆境波　機師夢碎創業賣點心開業半年有微利
18:00 2021/05/17
【明星創業】盛勁為公屋出身大學半工讀慣打逆境波　機師夢碎創業賣點心開業半年有微利
【冷血劫殺】4名冷血匪徒入屋行劫　20歲媽媽受虐1小時女嬰面前被勒斃
16:19 2021/05/17
【冷血劫殺】4名冷血匪徒入屋行劫　20歲媽媽受虐1小時女嬰面前被勒斃