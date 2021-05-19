中央任命劉光源接替謝鋒任外交部駐港公署特派員

▲ 劉光源出任外交部駐港公署特派員。（中國駐波蘭大使館網頁圖片）

中央政府任命劉光源，為外交部駐港公署特派員，接替出任外交部副外長的謝鋒。特首林鄭月娥表示歡迎，指劉光源是資深外交官，深信在其領導下，特派員公署會繼續與特區政府緊密合作，推展各項工作；她又感謝上任特派員謝鋒的貢獻。

林鄭月娥指出，近年港府受部分外國政府官員及政客無理攻擊，公署多番嚴詞駁斥，以正視聽，亦一直與港府緊密聯繫，為在外遇事港人提供協助。她表示，特區在公署支持下，積極按《基本法》規定，拓展對外事務，包括以「中國香港」的名義，參加國際組織和會議，並與其他經濟體簽訂多份雙邊或多邊協議；而近年公署亦協助推動香港青年發展，包括安排特區青年公務員，以中國人員身份，到聯合國任職。

根據特派員公署網頁的資料顯示，劉光源1986年開始在外交部工作，其後曾外派加納、尼日利亞等使館工作，2000年出任美國三藩市總領館副總領事，2007年則出任駐美大使館公使，2014年任外交部涉外安全事務司司长，2018年起任駐波蘭大使。

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責任編輯：林曉君