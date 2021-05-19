【新冠疫苗】政府已聯絡復必泰藥廠　審視降低接種疫苗年齡至最低12歲　

▲ 政府已聯絡復必泰藥廠，審視降低接種疫苗年齡至最低12歲。

新冠疫苗接種計劃開展約3個月，食物及衞生局副局長徐德義、新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星​、衞生署衞生防護中心社會醫學顧問醫生（專責事務）連慰慈醫生和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞就疫苗接種監測今（19日）會見傳媒。

徐德義表示，若市民想接種復必泰疫苗，不需要等到8至9月，可盡快去接種。技術方面疫苗儲存要求非常複雜，在儲存及物流上已與供應商協調。他又指復必泰疫苗接種中心開放至9月，因認為不需長期將疫苗接種中心不停延長，只希望社區盡快接種，加大保護率，最後會否實施緩衝方法或調節，要視乎當時情況。

徐德義稱，政府已聯絡復必泰藥廠，審視是否可以降低接種年齡至12至15歲。若足夠數據證明疫苗對相關年齡的人士有效及安全，政府一定會考慮，因為能提加疫苗覆蓋率。

最新29間疫苗接種中心分布：

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記者：陳麗娜