  • 31°C
香港時間 : 2021519日 (週三) 17:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】政府已聯絡復必泰藥廠　審視降低接種疫苗年齡至最低12歲　

社會 16:56 2021/05/19

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

政府已聯絡復必泰藥廠，審視降低接種疫苗年齡至最低12歲。

新冠疫苗接種計劃開展約3個月，食物及衞生局副局長徐德義、新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星​、衞生署衞生防護中心社會醫學顧問醫生（專責事務）連慰慈醫生和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞就疫苗接種監測今（19日）會見傳媒。

徐德義表示，若市民想接種復必泰疫苗，不需要等到8至9月，可盡快去接種。技術方面疫苗儲存要求非常複雜，在儲存及物流上已與供應商協調。他又指復必泰疫苗接種中心開放至9月，因認為不需長期將疫苗接種中心不停延長，只希望社區盡快接種，加大保護率，最後會否實施緩衝方法或調節，要視乎當時情況。

徐德義稱，政府已聯絡復必泰藥廠，審視是否可以降低接種年齡至12至15歲。若足夠數據證明疫苗對相關年齡的人士有效及安全，政府一定會考慮，因為能提加疫苗覆蓋率。

最新29間疫苗接種中心分布：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

同場加映，拗柴後增患骨刺風險恐「步步為艱」，中大招募患者接受新治療研究：

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

相關文章

【新冠疫苗】醫管局增加疫苗過敏安全診所診症節數　優先處理嚴重過敏急症
10:48 2021/05/18
【新冠疫苗】醫管局增加疫苗過敏安全診所診症節數　優先處理嚴重過敏急症
【新冠疫苗】近日6人打針後死亡　專家委員會：全部與疫苗接種無關
22:36 2021/05/18
【新冠疫苗】近日6人打針後死亡　專家委員會：全部與疫苗接種無關
【新冠疫苗】昨日再多6人打針後不適送院　26歲女子接種復必泰疫苗後抽搐仍需留醫
23:04 2021/05/18
【新冠疫苗】昨日再多6人打針後不適送院　26歲女子接種復必泰疫苗後抽搐仍需留醫

你可能感興趣

【新冠疫苗】醫管局增加疫苗過敏安全診所診症節數　優先處理嚴重過敏急症
10:48 2021/05/18
【新冠疫苗】醫管局增加疫苗過敏安全診所診症節數　優先處理嚴重過敏急症
【新冠疫苗】近日6人打針後死亡　專家委員會：全部與疫苗接種無關
22:36 2021/05/18
【新冠疫苗】近日6人打針後死亡　專家委員會：全部與疫苗接種無關
【新冠疫苗】昨日再多6人打針後不適送院　26歲女子接種復必泰疫苗後抽搐仍需留醫
23:04 2021/05/18
【新冠疫苗】昨日再多6人打針後不適送院　26歲女子接種復必泰疫苗後抽搐仍需留醫
何婉霞 治療 徐德義 衞生防護中心 衞生署 香港 行政 食物及衞生局

最高瀏覽

【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
16:32 2021/05/17
【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
【明星創業】盛勁為公屋出身大學半工讀慣打逆境波　機師夢碎創業賣點心開業半年有微利
18:00 2021/05/17
【明星創業】盛勁為公屋出身大學半工讀慣打逆境波　機師夢碎創業賣點心開業半年有微利
【冷血劫殺】4名冷血匪徒入屋行劫　20歲媽媽受虐1小時女嬰面前被勒斃
16:19 2021/05/17
【冷血劫殺】4名冷血匪徒入屋行劫　20歲媽媽受虐1小時女嬰面前被勒斃