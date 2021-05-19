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【疫苗接種】政府指疫苗接種未有增加整體死亡率　下周三起定期公布中風及冠心病等死亡人數

社會 16:46 2021/05/19

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本港正開展新冠疫苗接種計劃。（曾耀輝攝）

本港開展新冠疫苗接種計劃近3個月，至今有逾119萬人已打首針，但累計有34人死亡前曾接種疫苗。政府指，疫苗接種未有增加整體死亡率或流產風險，當局下周三（26日）起定期公布中風及冠心病等死亡人數；又稱本港疫苗接種率仍遠低於可達至群體免疫的比率，呼籲大眾盡快打針。

港府今日（19日）下午舉行記者會，講述疫苗接種監測情況。食物及衞生局副局長徐德義表示，截至昨日（19日），計劃已為市民接種200萬劑疫苗，有超過119萬名市民已接種首劑疫苗，佔全港16歲或以上人口的18.2%，亦有81.6萬人已打第二針。惟他稱，本港疫苗接種率仍遠低於可達至群體免疫的比率，呼籲大眾不要持觀望態度，盡快打針。

他引述科學證據解釋，「復必泰」及「科興」疫苗可以減低受感染的風險，或者可以減少由感染後出現併發症的風險，同時對於變種病毒有效，而外國的情況亦顯示，疫情可以隨接種疫苗後而有改善。

徐德義指，截至上周六（15日），衞生署共接獲2,890宗接種疫苗後出現異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的千分之1.5，而絕大部份是較輕微個案，例如頭暈和皮疹等；署方亦接獲20宗曾於離世前14天內接種疫苗的死亡個案，佔疫苗接種總劑量的十萬分之一，強調目前未發現任何死亡個案與接種疫苗有因果關係。

他亦提及，未有接種新冠疫苗紀錄的流產個案比率為每10萬人有23.4宗，而有打針紀錄後流產的個案比率則為每10萬人有3.6宗，認為同樣無證據顯示接種疫苗會增死亡加流產風險。

政府疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星說，3月初開始收集疫苗接種數據作分析，當局下星期三（26日）起會亦會每周向公眾發布有關中風及冠心病等死亡人數詳情，方便公眾了解走勢。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

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