【尖子透視】港大尖子分享3大方法提升溫書效率　自製「天書」分析試題避開陷阱

▲ 港大畢業生Spencer分享當年考DSE的溫習心得，3大方法提升溫書效率。

MT是不少大學畢業生夢寐以求的工作，90後Spencer數年前卻放棄在大型國際銀行擔任管理培訓生（Management Trainee），離職後全身投入補習行業。回想自己是首屆DSE考生，他曾經感到十分徬徨，但透過找到適合自己的溫習方法，Spencer在DSE考獲31分，順利入讀港大心理學系並以一級榮譽畢業。

▲ Spencer大學畢業後在大型國際銀行擔任MT，其後辭職轉行做補習老師。（李家健攝）

重複做7次試卷找出試題「陷阱」

香港中學文憑考試（DSE）在2012年開考，當時老師和學生們均在摸索及適應新課程。Spencer憶述，當年自己亦感到不知所措，「我想那種不安和焦慮感應該最大」。他笑言自己並不像傳統尖子般「IQ很高」，但對學業成績甚有要求，惟有將勤補拙。

我那時候考試，同學會將past paper做一次，我真的勤力到做了7次，不停地做，但我不是背答案的。

為了有助理解每課的重點，Spencer首先將它們精簡地寫一次，整合成「skill book」，認為這樣能夠將書本的內容有效地消化。另外，他也會為每一科整合一本「error book」，或稱之為「錯題簿」，但並非單純的抄下答錯的題目，再寫下改正，而是分析完出錯的地方後，記下題目的「陷阱」。這也是為何Spencer不斷重複做同一份試卷的原因，

從past paper中找出一些相似和不同的地方，其實這個分析的過程，真的可以訓練自己了解出題的方向。直至考試當日，其實真的還會記得之前做過跟這個概念相似的題目。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

度身設計溫習時間表 每日「做任務」追進度

將溫習重點整理完後，就到安排溫習時間。Spencer亦有自己一套的方法，去編排每科的溫書時間。他指，首先要訂下自己每一科的目標成績，再按比例分配時間溫習。

例如本身我數學很差，但其實我的目標是考到4，那我便不會花太多時間。很多同學的謬誤就是覺得因為自己（某科）很弱，所以應該要花更多時間溫習，但其實你只是想合格而已。

之後，Spencer利用一些零碎時間，「例如以前中學早會或者閱讀時間」，去編排一個月的時間表。然後再計劃每星期的進度，

例如5日英文、2日數學，我會寫下每一日要做甚麼，好像一些任務，就像打機一樣。例如我今日一定要溫習20頁詞語，或者我要做3年的past paper，要量化，然後我會寫下所有預計時間。

▲ Spencer指「skill book」和「error book」能夠幫助自己消化知識和分析試題。（李家健攝）

要有清晰的獎罰制度

面對公開考試難免會感到很大壓力，努力溫書之餘，Spencer亦提醒各位考生必須讓自己有適當休息。作為過來人，他在計劃溫書時間表時，會於星期日預留4小時放鬆時間，「如果我可以追趕上那星期的進度，那4小時真的可以去玩。」

雖然「求學不是求分數」，但Spencer兩者兼得。他在DSE考得最佳5科31分的佳績，其中英文科獲得5*，順利入讀心儀學系。成為英文補習老師後，Spencer不時跟學生分享自己的溫習心得，助他們找到適合自己的讀書方法。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

記者：鄭樂晴