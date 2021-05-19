聶德權：將檢視及改善公務員紀律等機制　以配合市民期望

▲ 聶德權自4月起主持了11場解說會。（聶德權Fb圖片）

港府不同政策局近月就修改選舉制度舉辦多場解說會，公務員事務局局長聶德權表示，自己由4月起主持了11場講座，向包括政務主任、行政主任、首長級官員，以及公務員工會等在內的近500人，解說中央落實港區國家法及修改選舉制度的用意。

他續指，隨著落實完善選舉制度，市民對政府、對政治委任官員、以至公務員隊伍的施政要求，只會有增無減，認為公務員團隊須有心理準備，掌握社會脈搏，了解根本問題所在，提出切實的解決方案，提升政府的施政效能。

他提出3點，認為值得公務員團隊思考及跟進。包括檢視涉及公務員隊伍效能的機制，以配合社會最新發展及市民的期望，指有需要會作出改善，並訂出處理的緩急先後。

其次，加強團隊的溝通，建立互信，讓公務員掌握大環境、大格局的變化而使政策能與時並進。

他指，公務員同事期望有更多的內地受訓機會，認識國家的發展戰略，強調會加快公務員學院的建設，而培訓機會會不僅增多，其深度、廣度及全面性亦會提升，其中包括與內地多個省市互派人員的交流計劃。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期 一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：林曉君