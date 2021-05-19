【強身湯水】夏天吹冷氣一冷一熱容易病 中醫推介湯水增強體質【附做法】
保健美顏 18:05 2021/05/19
夏日炎炎，在街上走一圈已渾身冒汗，出入冷氣地方，例如進出商場或乘搭公共交通工具，不少人也會將冷氣調校至較低溫度，但一冷一熱很易生病。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁介紹一款有助增強體質的湯水，亦適合精神壓力大、眼乾、經常乾咳的人士飲用。
蟲草花百合蘋果湯
材料
- 蟲草花：30克
- 百合：20克
- 蘋果（連皮：2個
- 無花果：4枚
- 蓮藕：1根
- 豬𦟌：300克
- 蜜棗：2枚
做法
- 把洗淨所有材料
- 然後把蘋果連皮切塊去芯、無花果切半、蓮藕去皮切片、豬𦟌汆水
- 在煲內注入2500毫升水，放進所有材料
- 用武文煮滾後，改用文火煮約2小時，然後加鹽調味
食材功效
- 蟲草花：補肺腎、益虛損
- 百合：清心潤肺
- 蘋果：養胃生津
- 無花果：健脾養胃
- 蓮藕：養胃滋陰
- 豬𦟌：健脾胃
- 蜜棗：生津潤燥
內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載
梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。
————————
同場加映：夏天當造瓜果
▼點擊圖片放大
+4
+3
同場加映：【活得健康啲】無花果健脾滋潤如敷面膜 湯水達人教揀靚無花果：愈深啡色愈甜愈潤
如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！
TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick
TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx
訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2
責任編輯：黃泳欣