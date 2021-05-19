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【強身湯水】夏天吹冷氣一冷一熱容易病　中醫推介湯水增強體質【附做法】

保健美顏 18:05 2021/05/19

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中醫推介湯水增強體質

夏日炎炎，在街上走一圈已渾身冒汗，出入冷氣地方，例如進出商場或乘搭公共交通工具，不少人也會將冷氣調校至較低溫度，但一冷一熱很易生病。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁介紹一款有助增強體質的湯水，亦適合精神壓力大、眼乾、經常乾咳的人士飲用。

蟲草花百合蘋果湯

材料

  • 蟲草花：30克
  • 百合：20克
  • 蘋果（連皮：2個
  • 無花果：4枚
  • 蓮藕：1根
  • 豬𦟌：300克
  • 蜜棗：2枚

做法

  • 把洗淨所有材料
  • 然後把蘋果連皮切塊去芯、無花果切半、蓮藕去皮切片、豬𦟌汆水
  • 在煲內注入2500毫升水，放進所有材料
  • 用武文煮滾後，改用文火煮約2小時，然後加鹽調味

食材功效

  • 蟲草花：補肺腎、益虛損
  • 百合：清心潤肺
  • 蘋果：養胃生津
  • 無花果：健脾養胃
  • 蓮藕：養胃滋陰
  • 豬𦟌：健脾胃
  • 蜜棗：生津潤燥

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

————————

同場加映：夏天當造瓜果

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責任編輯：黃泳欣

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