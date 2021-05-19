【強身湯水】夏天吹冷氣一冷一熱容易病　中醫推介湯水增強體質【附做法】

▲ 中醫推介湯水增強體質

夏日炎炎，在街上走一圈已渾身冒汗，出入冷氣地方，例如進出商場或乘搭公共交通工具，不少人也會將冷氣調校至較低溫度，但一冷一熱很易生病。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁介紹一款有助增強體質的湯水，亦適合精神壓力大、眼乾、經常乾咳的人士飲用。

蟲草花百合蘋果湯

材料

蟲草花：30克

百合：20克

蘋果（連皮：2個

無花果：4枚

蓮藕：1根

豬𦟌：300克

蜜棗：2枚

做法

把洗淨所有材料

然後把蘋果連皮切塊去芯、無花果切半、蓮藕去皮切片、豬𦟌汆水

在煲內注入2500毫升水，放進所有材料

用武文煮滾後，改用文火煮約2小時，然後加鹽調味

食材功效

蟲草花：補肺腎、益虛損

百合：清心潤肺

蘋果：養胃生津

無花果：健脾養胃

蓮藕：養胃滋陰

豬𦟌：健脾胃

蜜棗：生津潤燥

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣