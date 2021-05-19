【佛誕招聘】華懋集團中環街市活化招聘日數百人到場　大學畢業生：寄過百封求職信無回音

▲ 華懋集團於今舉行招聘日。（梁偉榮攝）

疫情反覆，失業率仍處於高位。華懋集團早前與市區重建局簽訂合約， 共同營運及管理中環街市，正進行籌備工作。華懋集團於今（19日）舉行招聘日，提供接近500份中環街市項目及華懋集團的相關職位，其中200個職位與中環街市活化項目相關，起薪點是月薪1.3萬元，約350人預約到場，部份可即場面試。

現場所見，招聘日設有7個行業的攤位，其中地產、酒店、餐飲都相當受求職者歡迎。點擊即看招聘日情況：

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現場消息指，500多個職位中，有200多個是餐飲酒店類別，其中有求職者所工作的餐廳因疫情關閉，因此來應徵。華懋集團人力資源總監孔于人表示，招聘日反應理想，惟疫情關係只應開放予350名求職者於今日到現場，其餘求職者會於一星期內接洽。他指，其中策展、餐飲、物業管理的職位最受歡迎。薪酬福利方面，集團有一定恒常機制處理，起薪由1.3萬港元起。

現年20多歲的求職者劉先生於去年大學畢業，其於大學就讀旅遊相關科目，原打算畢業後從事相關行業，目標月薪為1.4萬元，惟受疫情影響，「每月寄30至40封求職信，有見下工但無人請，疫情下都好難做到本行」。他其後從事物管工作，惟因感到工時過長而薪金僅有1.1萬而離職，今日特意到招聘會「睇下有無興趣」，他指自己最想找到與酒店業相關的工作。

他又擔心新一屆畢業生即將湧現，會令競爭加劇，但他慶幸家人並無怨言，鼓勵他繼續尋找適合自己的工作。

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現年25歲的楊小姐從事市場推廣已2年。她指自己對於中環街市活化項目有興趣，加上想轉換環境「挑戰自己」，故今日特意到場查詢，「知道項目會活化街市，並保留原有特色，是香港很特別的項目」。她目標是租務、地產方面的工作，又坦言現時薪金約1萬多港元，期望若能成功轉職，薪酬能突破2萬港元。

現年41歲的黃先生從事餐飲業已20年。他表示，自己已待業3星期，今日目標是找到餐飲經理或副經理級相關工作，目標薪酬約3萬港元。他認為，市面職缺不算特別少，但由於大批人失業，競爭性因而大增。

營運總裁王弘瀚及表示，中環街市目標在8月試業（soft launch），集團亦正在發掘不同發展機會，包括上周與希慎投得的加路連山道地皮，亦有其他活化和重建項目，形容在香港有長遠的投資，現時是適當的時間招聘，亦希望藉此為基層提供就業機會。

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記者：洪芷晴