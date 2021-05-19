【直資名校】優才小學校長捲帳目問題涉違專業操守請辭　教育局：校方已交警方跟進

▲ 直資名校優才（楊殷有娣）書院小學部校長聶敏捲入校內「單據異常」事件，已於日前請辭。（資料圖片）

直資名校優才（楊殷有娣）書院小學部校長聶敏捲入校內單據異常事件，疑涉違反教職員專業操守及財務管理紊亂等，已於前日（17日）辭職。教育局今日（19日）回覆查詢時證實知悉有關事件，指局方一直與學校緊密聯絡，留意事件發展及提供適切的支援，並會按既定機制作出跟進；據悉事件已交警方處理，局方不便作進一步評論。

聶敏透過公關回覆表示事件已交律師處理，拒就校方指控作出評論。

該校校董會及校監昨（18日）分別發聲明及信函，指本月初發現「部分單據異常」，展開調查後指聶敏疑涉違反專業操守、行為失當及財務管理紊亂等，並引述聶敏「已承認工作上行為失當」，前日緊急校董會會議已即時接納其「引咎辭職」，並強調事件「純屬小學校長個人職業操守問題」，不涉學校整體運作，已交警方處理及向教育局報告。詳情即看：【下一頁】

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期 一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅