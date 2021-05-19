【海洋公園】水上樂園毗鄰酒店招募開業團隊　聘探索﹑保育及文化大使【內附介紹】

▲ 富麗敦海洋公園酒店料今年底至明年初開幕。（經濟日報資料圖片 / 南區區議會提供）

海洋公園水上樂園最快今年暑假開幕，毗鄰的富麗敦海洋公園酒店亦預計今年底至明年初開幕。信和集團下周六（29日）於灣仔會展招聘日，提供約1,000個涵蓋集團各業務範疇的職位，當中包括招募富麗敦海洋公園酒店的開業團隊，包括探索﹑保育及文化大使，但集團未有提及聘請大使的總數。

信和集團表示，位於南區的香港富麗敦海洋公園酒店，將成為本港首間可持續發展的臨海豪華度假酒店，目前項目仍有待完工，但集團正招募人才加入開業團隊。

信和集團介紹指，酒店將會成立「Fun Desk」負責構思及設計獨特有趣的活動和計劃，並分為「冒險探索」、「自然保育」和「文化傳承」專責團隊，而聘請職位包括：

「自然保育大使」 - 負責推廣本地大自然瑰寶以及海洋生物多樣性

「文化傳承大使」- 分享香港和鄰里社區故事

「冒險探索大使」 - 負責策劃刺激和探索旅程

信和集團除了會為香港富麗敦海洋公園酒店開設新職位外，下星期六招聘日提供的1,000個職位中，有3成適合年輕人及應屆畢業生，涵蓋物業發展、物業管理服務、酒店款待業、創新科技、可持續發展及其他相關範疇，當中包括「信和實習計劃」和為期20個月的「管理培訓生計劃」，供應屆畢業生申請。

信和集團招聘日詳情：

日期 2021年5月29日（星期六） 時間 11:00至17:00 地點 香港會議展覽中心5樓展覽廳5G 網上登記表格 https://careerday2021.sino.com/reg/?lang=tc 活動資訊 https://careerday2021.sino.com 資料來源：信和集團

信和集團聯席董事兼人力資源總監廖懿妮女士說，招聘日特設一個「青年區域」，屆時人力資源團隊會為參加者提供即場職業諮詢及職位配對建議；而有意投身酒店及款待相關職位的參加者更可參與「創意工作坊」，由集團的酒店導師主持，透過建構工作場景激發創新思維。

信和集團副主席黃永光則言，招聘日將配合集團的企業文化及業務發展方向，增設更多相關專責職位，以吸納人才，並希望為年輕人提供合適的機會，亦透過推展項目，讓年輕人可以把握大灣區發展的機遇，讓年輕人才能夠發展長遠事業。

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記者：陳曉瑩