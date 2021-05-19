【復必泰疫苗】社區疫苗接種中心運作至9月底　徐德義：其後可在其他場所接種

▲ 社區疫苗接種中心運作至9月底，徐德義指其後可在其他場所接種。

新冠疫苗接種計劃開展約3個月，食物及衞生局副局長徐德義、新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星​、衞生署衞生防護中心社會醫學顧問醫生（專責事務）連慰慈醫生和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞就疫苗接種監測今（19日）會見傳媒。

當局早前稱復必泰社區疫苗接種中心運作至9月底關閉，徐德義解釋，9月底後仍有機會接種復必泰，新聞稿只稱社區疫苗接種中心運作至9月底，非全港暫停復必泰疫苗接種，市民仍可在其他場所接種，詳情稍後公布。他又指，疫苗有足夠科學證據證明疫苗有效，焦點應集中呼籲市民接種疫苗，強調當局不希望疫苗被浪費，會透過不同途徑減少浪費，冀市民如非特別原因，應盡快接種。

他強調，社區疫苗接種中心運作至9月底非死線，政府會確保提供足夠的疫苗予市民接種。

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記者：陳麗娜