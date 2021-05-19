【新垣結衣閃婚】偽毒星野源桃花旺　結衣BB少緋聞曾被錦戶亮情傷

現年32歲，有「國民老婆」之稱的新垣結衣在今天（5月19日）突然宣布與40歲的唱作人星野源閃婚，令日本以至香港及台灣的粉絲大感意外。

因為二人雖然自2016年合作日劇《僱傭妻子》（逃避雖可恥但有用）傳緋聞，可是兩人一直沒承認拍拖。

有指兩人完成《僱傭妻子》後，在去年底才再聚，二人於今年初合作《僱傭妻子》特別篇《加油吧人類！新春特備劇！！》才正式成為情侶。

【女神封盤】宣布與星野源婚訊 新垣結衣：我們要結婚了

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新垣結衣緋聞少

新垣結衣在2001年參加《nicola》舉辦的模特兒賽贏得優秀獎而入行，後來參演劇集《東大特訓班》（龍櫻）、《亂馬1/2》、《Code Blue 緊急救命》、《律政狂人》，電影《戀空》等，當中《僱傭妻子》更是大熱作。

結衣BB入行20年來緋聞不多，在2007年主演電影《戀空》曾與已故男星三浦春馬傳緋聞，不過兩人的事務所都否認此事。

另外，結衣在2011年演日劇《全開女孩》與錦戶亮拍拖，可是戀情感情卻只發展8個月便告終，但錦戶亮分手後常到處炫耀兩人的關係，令新垣結衣大受打擊，並表示不敢再與圈內人拍拖，結果她還是被星野源打開心扉。

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星野源桃花旺

至於現年40歲的星野源雖然其貌不揚，甚予人宅男感覺，但其實可說是「偽毒」，充滿音樂才華的他素來桃花旺。

早在10年前，他未走紅已與情歌天后aiko發展姊弟戀，二人分手後，星野源曾傳與女星夏帆、石橋杏奈、二階堂富美，以及名主播有働由美子等傳出緋聞。

現在更與「國民老婆」新垣結衣閃婚，難怪被網民稱他為人生勝利組。