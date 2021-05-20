【樂園設計】香港迪士尼公開15周年主題裝飾創作過程　歷時逾半年團隊審閱10萬張相

▲ 香港迪士尼樂園15周年主題裝飾佈置。（香港迪士尼樂園提供）

香港迪士尼樂園正值15周年，全新城堡「奇妙夢想城堡」於去年11月揭幕外，園內正門及花園廣場等多處都擺放了15周年的主題裝飾，供市民「打卡」。樂園公開團隊設計﹑創作及安裝這些主題裝飾的過程及挑戰，由前期準備至完成製作花上逾半年時間，審閱相片數量也達10萬張，眾人合力在10小時內完成安裝工程。

踏足香港迪士尼樂園的門口，抬頭一看，市民可見到米奇與好友大型15週年慶典裝飾，走進園內花園廣場，穿上慶典服飾的米奇與好友裝飾亦等待遊人拍照，這些裝飾皆由香港迪士尼娛樂事務及服裝部、幻想工程師等合力設計及創作，並由時代創思協助制作。

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樂園娛樂事務及服裝部製作設計師陳瑜表示，15周年主題裝飾佈置有多項比較大型的裝置，較一般季節性節慶活動規模更大，前期準備至完成製作歷時超過半年。

她形容，設計團隊向製作公司提交裝飾佈置的設計概念效果圖及尺寸圖後，對方會繪製立體圖並製造模型予樂園團隊審批，惟受疫情影響，樂園團隊未能親赴內地工場，檢視佈置的製作進度及審批，整個項目只能依賴科技跟製作公司溝通，包括以3D雕塑圖配合迪士尼朋友真實服飾的照片製作，以進行玻璃纖維模型製作及顏色上的處理。

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裝飾製作公司「時代創思」與香港迪士尼合作多年，至今已參與約250個項目，其代表呂尚松及黃彩有分享，由於15周年主題活動是一個橫跨季節的慶典，比其他節慶活動主題佈置展示期長，面對各種天氣狀況，對戶外佈置的耐用性、安全性有很高要求，例如採用適合戶外使用的專用物料﹑顏料及布料，亦按不同用途、擺放時間選用不同的油漆，以令裝置保持歷久常新的感覺。

二人憶述，受疫情影響，4位專職員工因此在製作工場駐紮超過三個月，把工序的各個細節，例如結構、迪士尼朋友的動態等，以照片發送及網上會議形式交給樂園團隊審批，而樂園閘門入口上的裝置體積龐大，近乎橫跨整個入口，涉及的迪士尼朋友造型裝飾亦是歷來最多，在工場經歷多次組裝及覆檢，當中傳閱相片作檢查及審批的數量高達10萬張。

他們亦言，主題裝飾佈置的安裝工作一般需要在一晚內完成指定裝飾項目，特別是緊接的節慶活動中，整個樂園「變身」時間只有數晚，事前策劃工作及與樂園的團隊於安裝工作上的溝通及安排必須準確無誤，並在正式安裝前需於樂園後台試搭安裝，並需得到樂園的團隊作出審批，檢查通過後需先行拆除，正式安裝時由數十人在約10小時內完成新項目的佈置安裝，期間需克服戶外的場地問題包括地台不平﹑天氣轉變﹑場地清理等，以確保在樂園開放時可展示予遊人。

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記者：陳曉瑩