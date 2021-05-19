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【放生變殺生】佛誕屯門北角過百善信到碼頭放生動物　動物組織斥：行為等同「殺生」

休閒消費 19:04 2021/05/19

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每逢佛誕，全港有大批善信到不同地方放生動物，有動物組織批行為等同「殺生」。

每年佛誕，不少宗教團體人士都會放生動物「積功德」。今年在屯門觀音公園和北角碼頭，有過百名善信放生各種街市常見的海產包括蜆、馬蹄蟹等。有動物組織幹事解釋這些動物被放生至不合適的地方，存活率非常低，亦擔心會釀成生態危機。

屯門觀音公園有近200名善信進行放生儀式。（受訪者提供）

過百人到碼頭放生海產

香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事Victor接受TOPick訪問時指，今日（19日）到屯門觀音公園和北角碼頭視察放生情況，均看到有不少善信聚集。當中屯門更有近200名信眾站在碼頭旁邊，一邊唸經一邊看著海上的船家放生動物至海中，

我相信是有組織舉辦放生活動。善信說除了放生魚，還有龜和馬蹄蟹。但是實際放生甚麼動物就不得而知了。我後來跟船家溝通過，他稱放生的都是魚。

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至於在北角碼頭，Victor指有大約60名善信，而現場有不同海鮮檔即場售賣海產供放生之用。他表示有人利用滑梯放生一箱箱的海產，「看到有麵包蟹、蜆、不同的貝殼類。」Victor解釋，蜆分為淡水和鹹水品種；而馬蹄蟹生活在泥灘，將牠們放生至不合適的地方，行為等同「殺生」：

其實牠們生存不到，或者嚴重起來其實會破壞整個生態系統。這些人並沒有站在動物的角度思考，只求自己心安理得。

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呼籲市民不要進行放生活動

早前協會接收了20多隻巴西龜和水龜，相信是被放生至郊外環境。Victor指一般在寵物店買到的都是淡水龜，如果錯誤放生到海中，會令牠們死亡。他呼籲市民可以透過其他活動「積福」，例如減少進食肉類或參加植樹活動。Victor續指，現時未有法例規管放生行為，他促請政府盡快通過《動物保護法》。

同日，嘉道理農場亦在其Facebook專頁發帖，批評放生行為是「無知的結果」，

事實上，被售賣作放生的動物多數都是虛弱和帶病。此外，放生的方式通常都很殘酷，會影響動物未來的生存機會。

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記者：鄭樂晴

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