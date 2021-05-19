港府：問責官員薪酬調整按既定機制進行

▲ 港府發言人表示，問責官員的薪酬調整，一直按既定機制進行。（資料圖片）

昨出爐的各級公務員薪酬趨勢調查淨值標均為負數，但最終會否按機制減薪，仍有待港府決定。對於有指問責官員今年反獲加薪，港府今發文澄清，強調問責官員的薪酬調整，一直按既定機制進行。

發言人解釋，特首和所有政治委任官員在去年2月，宣布將1個月的薪酬捐給香港公益金；同年4月再宣布，與各司、局長，以及行政長官辦公室主任未來12個月減薪1成；同年6月又宣布，和所有政治委任官員，在未來一年，都不會按既定機制跟隨丙類消費物價指數上調，為展示管治團隊與市民同心抗疫，以及希望與社會共度難關。

政府發言人指出，2021至2022年度特首、各司局長及特首辦主任的薪酬預算，會略高於2020至21年度的修訂預算，是由於自願減薪1成的安排至今年6月底結束，餘下9個月的薪酬開支預算，按照剔除了減薪因素的水平來計，認為指問責官員加薪是混淆事實，歪曲特首和政治委任官員的薪酬調整。

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責任編輯：林曉君