【台灣疫情】在台留學生疫情期間6百多日沒回港　憂返港增感染風險

▲ （路透社）

台灣疫情持續嚴峻，中央流行疫情指揮中心今日（19日）公布，新增275宗確診病例，當中267宗為本土病例。有在台灣讀書的學生對疫情感擔心，她說近日高雄市越來越多確診個案，會盡量避免外出，她已有６百多日沒有回港，「一來一回都要隔離好浪費金錢時間」。

高雄市今新增８宗個案，於市內旗山區讀書的陳小姐家附近未現大型爆發，但她亦有擔心，近日都避免外出，食飯會叫外賣，如果要買日用品，就會使用便利店的無接觸外送服務。她今日本來打算到高雄美術館附近做美容，但最後決定取消。

始終出街都會見到人，無謂增加感染的風險。有時街上的老人家都未必會戴好口罩。

▲ 於高雄市旗山區讀書的陳小姐家附近未現大型爆發。（受訪者提供）

陳小姐有不少同學原本住在台北一帶，但因為憂慮疫情，即使學校已經停課，亦決定不回家，反而選擇留宿於同學家中。陳小姐已經有6百多天沒有回香港，她表示非常想家，但衡量過後決定留在台灣：

香港台灣兩地入境後都要於酒店隔離，要用很多錢，乘飛機又有風險，一來一回都浪費金錢和時間。而且台灣之前都試過禁止入境，始終我要回來讀書，擔心離開了就不能回台。

至於會否考慮打疫苗，陳小姐坦言對副作用有憂慮，暫時不考慮。

台灣指揮中心表示，今日新增267宗本土個案，當中127名男性、140名女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，129例住於新北市、臺北市則有70例。當中不明感染源有49例。另外，當局即日起至5月28日止提升全台疫情警戒至第三級。

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記者：黃悅晴