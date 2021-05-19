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【名校重建】政府急撤回華英中學重建計劃　疑因議員關注校長曾促擱置逃犯條例修訂

社會 19:42 2021/05/19

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何文田華英中學原址重建項目突遭叫停。（資料圖片）

原擬於今年第3季展開、涉及4.7億元造價的傳統名校華英中學原址重建項目突遭叫停。財經事務及庫務局昨（18日）去信工務小組委員會，稱因應3月30日諮詢教育事務委員會委員意見後，教育局認為現階段未能取得工務小組委員會的支持，故政府決定主動暫時撤回相關議程，會在檢討重建計劃後，決定何時再把項目提交工務小組委員會考慮。

翻查當日的教育事務委員會會議錄影，主席梁美芬曾稱收到一些額外資料，不點名批評有個別中學在不同社會事件和騷亂期間「可能有參與」，認為局方批准撥款前後，亦有責任監督學校。

有報道指當日會上，有委員發現華英中學校長尹志華曾於2019年6月12日發表「家書」，談及《逃犯條例》修訂爭議為社會帶來極大傷害，籲政府擱置修例，有議員認為該文章用字奇怪，因此質疑有關項目；不少建制派議員更質疑該該校與反修例事件扯上關係，私下表態不支持計劃。

據當局早前提交文件，今年創校50周年的何文田華英中學，擬議工程計劃是拆卸現有校舍，原址興建設有30間課室的中學，以提升校舍設施至現行標準，配合最新教學發展，原訂擬於今年第3季展開，可望在2024年第3季完成。因應重建工程，校方早前指，2021/22學年、即今年9月將暫遷至位於新蒲崗的九龍文理書院舊校舍。現時工程項目暫時撤回，未知會否影響新學年上課安排。

教協副會長、立法會教育界前議員葉建源指，過往立法會審議類似撥款時，即使涉及「愛國學校」，亦不會加入政治考慮，認為今次事件反映立法會出現「政治凌駕教育」，憂影響長遠教育發展。

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責任編輯：馮琪雅

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