【名校重建】政府急撤回華英中學重建計劃　疑涉議員關注校長曾促擱置逃犯條例修訂

▲ 何文田華英中學原址重建項目突遭叫停。（資料圖片）

原擬於今年第3季展開、涉及4.7億元造價的傳統名校華英中學原址重建計劃突遭叫停。財經事務及庫務局昨（18日）去信工務小組委員會，稱因應3月30日諮詢教育事務委員會委員意見後，教育局認為現階段未能取得工務小組委員會的支持，故政府決定主動暫時撤回相關議程，並會在檢討重建計劃後，決定何時再把項目提交工務小組委員會考慮。

翻查當日的教育事務委員會會議錄影，主席梁美芬曾稱收到一些額外資料，不點名批評有個別中學在不同社會事件和騷亂期間「可能有參與」，認為局方批准撥款前後，亦有責任監督學校。

有報道指當日會上，有議員提及反修例事件，發現華英中學辦學團體為基督教循道衛理聯合教會，而校長尹志華曾於2019年6月12日在發表《華英家書》，呼籲政府擱置修訂《逃犯條例》，有議員認為該文章用詞予人「奇怪感覺」，擔心學校未來「唔知點教學生」，部分議員私下表態不支持計劃。

翻查資料，校長尹志華曾於2019年6月12日撰寫《華英家書》，指修訂《逃犯條例》爭議「為社會帶來極大的傷害，也破壞了寧靜的學習環境」，「倘若我的孩子出了什麼事，你們有不能迴避的責任」，呼籲政府立即擱置「沒有逼切性而又造成嚴重分裂」的修例建議，再從長計議。

據當局早前提交文件，今年創校50周年的何文田華英中學，擬議工程計劃是拆卸現有校舍，原址興建設有30間課室的中學，以提升校舍設施至現行標準，配合最新教學發展，原訂擬於今年第3季展開，可望在2024年第3季完成。因應重建工程，校方早前指，2021/22學年、即今年9月將暫遷至位於新蒲崗的九龍文理書院舊校舍。現時工程項目暫時撤回，未知會否影響新學年上課安排。

教協副會長、立法會教育界前議員葉建源指，過往立法會審議類似撥款時，即使涉及「愛國學校」，亦不會加入政治考慮，認為今次事件反映立法會出現「政治凌駕教育」，憂影響長遠教育發展。

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責任編輯：馮琪雅