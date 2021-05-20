【行善為樂】單車小店變龍頭冀多行善助弱勢　鎭洋第二代掌舵︰取諸社會用諸社會

▲ 鎭洋兄弟單車公司第二代CEO李達成。(曾耀輝攝)

獅子山精神，一直是在60、70年代成長的一代人所推崇的文化價值。本地單車業龍頭鎭洋兄弟單車公司，由第二代董事總經理兼行政總裁李達成的父親創立，初時在大埔替街坊維修單車，憑着拼勁在上水開設單車店，養活一家；至第二代接手在80年代引入BMX，壯大業務之際卻慘遇業主迫遷，決定借貸自置店舖；2000年至現在先後開設4間零售店及2間單車租賃店，並正積極發展網店生意。老店今年踏入第71周年，已成為香港老字號、單車業最具影響力的企業之一，李達成希望多用單車推行慈善，分享「取諸社會，用諸社會」的社會責任。

屹立上水71年的鎭洋兄弟單車公司，早於1950年由李達成父親李啟鴻創立。現年62歲的李達成憶述，當年父親從內地走難來港，靠着一身手藝及一個工具箱替人維修單車，養活一家人及累積足夠開業資金。公司開始時在大埔以提供單車維修服務為主要業務，當時名為鎭洋單車行，由於位置臨近吐露港，故取名「鎭洋」，寓意征服海洋。

隨着社會環境穩定，香港經濟活動變得頻繁，加上政府發展新市鎮、原居民人口增加等，單車開始成為最常用的交通及運載工具，李父更於上水開設小店售賣單車及常用零件，並開始從外地，如中國、台灣及日本等引入單車產品，亦涉獵批發業務，「我細細個已經要幫手，踩單車送單車鈴鐺」。

李達成屬家中最年幼男丁，有幸在兄長扶持下一直繼續學業。至1979年中學畢業，李達成深感必須出國留學，方能擴展視野，可留學費用不輕，惟當時家中資金亦非充裕，幸在銀行協助提供資產證明，才能遠赴加拿大留學，修讀電腦。4年後，李達成畢業歸來，遵從父親遺願，放棄當時高薪厚職的IT行業，投身家族業務，協助兄長經營，於是公司便正式更名「鎭洋兄弟」。

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鎮洋的得意之作，莫過於引入BMX花式單車至大中華地區。憑藉外流經歷，他發現BMX在美國大行其道，本已看準其發展潛力，再加上荷里活經典電影《E.T.》在當時掀起全球單車熱潮，而李又說得一口流利英語，助他洽談代理時如虎添翼，成功將BMX引入香港，又曾在電視節目《歡樂今宵》作現場直播，令BMX在港風靡一時。其後鎮洋更成立BMX特技隊，為多部電影作幕後特技替身表演，支持香港電影事業發展和推動BMX運動。

乘着BMX熱潮，鎭洋亦順勢積極拓展業務，版圖亦擴展至跨港島建立灣仔零售店，並代理多個外國單車及零件品牌，擴大分銷網絡。不過，一切看似一帆風順，租用逾30年的上水總店在此時被迫遷，「父親嗰代一直講個信字，無簽訂任何租約，新業主一嚟就話要搬」，並要求3個月內搬離，令家人間十分擔憂。幸好獲本身為銀行經理的單車店熟客相助，轉介至銀行商業部洽談自置店舖之事宜，令鎭洋業務亦得以延續發展，2000年至今更先後開設4間零售店及2間單車租賃店，現時亦積極發展網店生意。

李達成坦言，自身經歷令他深深體會守望相助的重要性，於是在業務漸上軌道後，鎭洋開始參與慈善項目，更與不同機構合辦單車籌款，籌款協助內地山區興建多個水窖、塘壩、學校等設施，更救助多名患有先天性心臟病兒童。

李達成指，公司已漸交由第三代接手，在單車業務上，他希望公司代理的牌子可在香港及中國市場擴大，並將單車融入市民的生活，無論任何年齡都可享受到騎單車的樂趣，未來亦會舉辦及支持更多以單車作為慈善籌款的活動，讓更多人受惠，秉持「取諸社會，用諸社會」的精神。

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記者：蘇文軒