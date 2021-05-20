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【加國留學】鎮洋CEO留學加國為擴闊視野　二哥一席話棄讀商科轉修電腦

社會 06:31 2021/05/20

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右起：鎭洋兄弟單車公司第二代CEO李達成、恒生銀行傳訊及企業可持續發展總監王美琪。（曾耀輝攝）

鎮洋兄弟單車由李達成與2名兄長共同管理，李達成身為家中幼子，自言較兄長幸福，獲兄長承擔家庭重任，令他留學外地見識世界。李達成中學畢業，深感必須出國留學，方能擴展視野，可是當時出國留學費用不少，當時家中資金並非充裕，在銀行協助下獲提供資產證明，方能成功遠赴加拿大約克大學留學。他指，當時希望讀商科，惟與他感情深厚的二哥李達信向他建言「商業邊駛讀書，你落舖頭幫手做嘢已經學到啦」，於是打消讀商業的念頭，轉而修讀當年同樣吃香的電腦科。

【行善為樂】單車小店變龍頭冀多行善助弱勢　鎭洋第二代掌舵︰取諸社會用諸社會

他續指，二哥想法獨特，「佢話全部兄弟做同埋一樣，（生意）要死真係攬住一齊死，所以佢好早就離開公司出去打工見識」，後來到內地經營水管生意亦有聲有色。

1973年二哥李達信在鎮洋上水巡撫街店門口維修單車。(受訪者提供)

回想留學生涯，他笑言其「事跡都算係留學第一人」。人在異鄉，難免水土不服，但外地看症診金索價不菲，對家境不算充裕的李達成更是一大負擔。因為當年的醫療卡不設照片，只有姓名等個人資料，遇上身體不適時，惟有向朋友借來當地醫療卡「博大霧睇醫生」，「但年輕人面皮薄，借多幾次就覺得唔好意思」，李達成於是把心一橫，親自撰寫求情信予當地政府，解釋因由，「講明我讀完書就走，唔係嚟呃福利」，結果亦獲加拿大政府格外開恩，提供3年免費醫療服務。

今年是恒生銀行成立88周年，特意找來由名人紅星演繹5個圍繞恒生與社區之間的點滴，而《單車教會我的事》正是改編自李達成的故事正是改編自李達成的故事，由影星吳君如聲演，希望分享「取諸社會，用諸社會」理念，「銀行就似單車鏈，一件不起眼的零件卻推動着公司的發展」。

恒生銀行傳訊及企業可持續發展總監王美琪表示，鎮洋兄弟積極參與社會公益，理念與恒生相似。面對疫情的影響，恒生除為客戶提供多項紓緩措施，於去年中捐贈1,000萬元推行「友伴童恒」學童支援計劃，以實體及網上形式為超過4,600名中小學生提供額外學習支援，「友伴童恒」第二階段計劃亦已正式開展。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒

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