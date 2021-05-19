【虛假文書】警拘16人涉偽造大嶼山封閉道路證許可證　被捕者稱用數千元在網上申證

▲ 警方拘捕16人，涉嫌偽造大嶼山封閉道路證許可證。（黃傑偉攝）

警方今日（19日）拘捕16人，涉嫌偽造大嶼山封閉道路證許可證，被捕人士涉嫌行使虛假文書被扣查。

警方指，近日收到市民投訴有人非法進入大嶼山封閉道路，於是今日採取行動，在東涌路及嶼南路設置路障，截查13部私家車、2部電單車及1部輕型貨車，共檢獲16張懷疑偽造封閉道路證件，並拘捕13名本地男司機、2名本地女司機及1名外籍女司機，他們年齡介乎28至64歲。

警方說，有被捕男司機供稱證件為網上以數千元申請，警方行動中亦票控18部非法進入大嶼山封閉道路車輛。

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新界南交通執行及管制組特遣小隊高級督察梁光政指， 不排除有人為貪方便影印證件使用，強調行使虛假文書屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判罰款1萬元及監禁3年，呼籲市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉