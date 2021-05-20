【保險防貪】廉署編製《保險公司防貪指南》　揭3手法騙佣金賠償

▲ 左起：保險業監管局副總監（長期業務）呂愈國、廉署防止貪污處助理處長霍廣文。（蘇文軒攝）

去年保險業毛保費總額已逾6,000億元，因應保險業與市民生活息息相關，廉政公署防止貪污處與保險業界合製《保險公司防貪指南》，供保險公司管理人員參考。

廉署防止貪污處助理處長霍廣文表示，綜合以往案例，保險業主要存在3種貪污風險及手法，包括保險中介人與客戶瓜分賠償，或詐騙騙取保險賠償、「射單」騙取佣金及騙保險公司握手費。而近年廉署接獲的涉及保險的投訴趨勢平穩，2019年接獲42宗投訴，當中34宗屬可追查；至去年接獲24宗投訴，當中21宗屬可追查，今年首季暫錄得7宗個案。

他提到，在核實索償程序中，保險中介人向客戶索取或接受利益（如瓜分賠償得益），並與不誠實醫生串通，提出虛假索償申請騙取保險賠償。曾有個案的一名保單受益人，就兩份最高賠償額達78萬美元的保單，作出虛假身故保險申索。保險公司經一名保險經紀收到一名投保人兩宗投保申請，購買兩份人壽保險保單，保單受益人是一名女商人。

保單受益人、投保人及該保險經紀其後會面，同意由保單受益人根據保單向保險公司提交身故申索，訛稱投保人因突發心臟病身亡，並取得其內地僱主發出的死亡證和其他相關文件，交予保險公司支持有關申索，以詐騙約500萬港元賠償。廉署調查發現，投保人僱主從未發出該死亡證，而投保人的同事於有人聲稱投保人身故後，曾於不同場合遇到投保人。保單受益人最終承認一項串謀欺詐罪名，在2019年9月判監25個月。

銷售程序方面，保險中介人利用客戶保單欺騙保險公司，如「上線」個人保險代理在客戶投保申請文件上訛稱無參與銷售的「下線」個人保險代理為經辦代理人，令自己賺取「上線」佣金，並向「下線」索取利益，俗稱「射單」。有一名保險公司高級分行經理，訛稱兩名「下線」保險代理曾向一名客戶銷售一項保險產品，詐騙保險公司佣金及花紅逾13萬元，經審訊後被裁定欺詐罪成，今年4月被判240小時社會服務令，亦須向保險公司賠償騙取的佣金及花紅。

亦保險公司提供「握手費」的做法，以吸引有良好業績的保險從業員加盟。有個人保險代理向推薦他加盟的「上線」提供利益，然後串通，提交虛假或誇大金額的入息證明，欺騙公司較大筆的「握手費」。

保險業監管局副總監（長期業務）呂愈國稱，疫情加大市民對保險產品的關注度，去年所有個人保單數目上升3%，單計個人醫療保單數目上升逾18%，而保監局去年共接獲1,494宗投訴，當中三大投訴類別為操守、保險公司業務或營運及理賠。他指，投保人士亦可擔當「外部監察」，如投保前仔細查閱保單內容及條款；勿在空白文件簽署；勿交付現金予中介人等。

霍廣文續指，全球20大保險公司中有14家立足香港，經營本地及國際保險業務，落實《保險公司防貪指南》，有助進一步提升香港保險業界的國際聲譽，未來會繼續舉辦防貪講座，協助保險公司預防貪污和提升管治。

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記者：陳曉瑩

記者：蘇文軒