【名校重建】華英中學：一直目標引導學生守法及和平理性處事　續透過政府向議員解釋辦學理念及重建需要

▲ 涉及4.7億元造價的華英中學重建計劃昨日（18日）突遭叫停。（資料圖片）

原擬於第3季展開何文田華英中學原址重建計劃，原訂明日於立法會工務小組委員會討論的相關議程，昨突遭政府叫停，據報與建制派議員關注該校校長曾呼籲政府撤回《逃犯條例》修例有關。

校方今（19日）向傳媒發稿，稱近兩年香港社會動盪對學校帶來衝擊，因此令同學在寧靜氣氛下學習一直是學校的工作目標，包括持續引導學生成為守法、和平、理性及不以任何暴力形式處理問題的中學生，未來會繼續按教育局政策及指引，培育具質素、對國家、對香港有承擔的生命。

對於重建計劃遭暫時撤回，校方會繼續與教育局保持聯繫，透過政府向議員解釋重建的需要及華英的辦學理念等，校方期待在各方努力下，讓學校重建計劃盡快落實，使華英學生將來能在一個符合現時標準的校舍中成長和學習。

▲ 華英中學今日（19日）向傳媒發稿回應其原址重建計劃議程遭撤回一事。

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記者：馮琪雅