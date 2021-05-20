【關節退化】港怡醫院引機械臂換關節　增準繩度至98%減翻修率

▲ 港怡醫院關節置換中心總監忻振凱(右)及交通警察方先生(左)。(林宇翔攝)

關節會隨年紀退化，患者或可透過換關節改善，傳統關節置換手術以手動器械進行。港怡醫院引入機械臂協助做關節置換手術，提高準確度，且術後住院時間、術後疼痛感、翻修機率也可減少。有患者因膝痛不良於行，工作及家庭生活大受影響，接受手術後痛楚一掃而空，有望重拾最愛的足球活動。

港怡醫院關節置換中心總監忻振凱表示，受關節問題所困擾的患者會出現疼痛、腫脹、僵硬、外觀畸形、降低靈活度等徵狀，傳統換關節手術需先以人手鋸掉患者損壞關節，再裝上假體取代，手術精準度取決於醫生經驗等因素；而運用機械臂可先以3D掃描關節情況，術前已可具體及準確地計劃假體的尺寸和位置，再以機械臂鋸掉原有關節，由於機械臂會預先設定手術安全範圍內截骨，若超出範圍機械臂會自動停止操作，減低傷到周邊軟組織風險，準確度更高。

他解釋，以全髖關節置換為例，以機械臂放置假體準確性為98%，較傳統手術約80%高；而傳統手術患者術後住院時間約5至6日，5年內翻修率為7%；使用機械臂提升精準度，可減少患者關節附近的組織損傷，住院時間縮短至4至5日，5年內翻修率減至3%。

該院更於今年3月完成院內首宗機械臂關節置換手術，患者方先生現年51歲，是一名交通警察，熱愛踢足球，於2018年感到膝蓋無力及痠痛，右膝情況尤其嚴重，痛楚影響日常生活，不但被迫放棄踢波，上班只能待在辦公室處理文書工作，連與太太旅遊亦無法盡興：「不想老婆一個人去行，但行不到半小時就頂不順要坐一坐」。他坦言，即使上司體諒亦難免影響晉升，且痛楚更影響情緒易發脾氣，終決定換膝。

方先生於術後3小時已可自用步行架走路，至5日後出院時更毋須用拐杖。他稱，現時已可以再做鐵騎士，甚至可與家人行山，最大心願是重返球場。

忻表示，大部分病人都適合使用機械臂做關節置換手術，惟因手術須在骨頭上打鋼釘，骨質疏鬆患者易有骨折風險；大部分患者一個月後已康復7至8成，半年後可完全康復，惟建議往後每隔1至2年覆診，照X光檢查假體是否有異。

記者：洪芷晴

