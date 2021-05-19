【新冠疫苗】逾120萬人已打首劑　昨15人打針後送院2人須留院

▲ 逾120萬人已打首劑，昨15人打針後送院2人須留院（曾耀輝攝）

新冠疫苗接種計劃自2月26日正式展開，今日（19日）約有16,200名市民接種了疫苗和約10,400名市民在網上預約接種疫苗，累計約1,202,400名市民已接種第一劑疫苗，包括約517,900名接種科興疫苗，約684,500名接種復必泰疫苗；另約824,200名市民已接種第二劑疫苗，包括約378,800名接種科興疫苗，約445,300名接種復必泰疫苗。

昨日共有15宗送院個案，其中10人已經出院，兩人留院觀察，兩人不遵從醫生勸告自行出院，一人未經診症自行離開醫院，個案詳情如下：

港府表示：

約有2,800名市民接種第一劑科興疫苗，當中約2,300人在社區疫苗接種中心接種，約500人是在參與計劃的私家醫生和診所接種

約有1,900名市民接種第二劑科興疫苗，當中約1,500人在社區疫苗接種中心接種，約400人是在私家醫生和診所接種；

約有6,000名市民於社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有5,500名；

社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為95%；社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為95%

約3,300名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約7,100名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

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責任編輯：鄧凱文