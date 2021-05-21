考完DSE必做的3件事！ 【海外升學篇】

終於考完DSE啦！考完試第一件事梗係要放鬆下先啦，雖然而家去唔到旅行，但香港仲有好多好去處，一於俾自己休息返一個星期，周圍去玩下啦！

放鬆完之後，第二件事就係時候開始諗下有咩出路，有意去英國升學既同學仔就可以開始預備啦。要留意6月30日係UCAS截止既日期，7月1日之後就會進入UCAS Clearing 階段，到時大部份學位有機會額滿，所以記得要早啲申請預留學位啦。

第三件事，報讀英國大學大部份都要求學生提交IELTS成績，同學可以趁呢段時間溫習下，或者報讀相關課程，順便為面試做好預備，咁到時就可以一take過啦！

為什麼選擇海外升學？

英國的大學在國際上極富盛名，在世界大學排名前10名中，英國大學就佔了四所，其學歷認受性高，備受世界各國雇主的肯定。英國大學修讀時間相對比其他國家較短，學士學位三年；碩士學位多數為一年。其課程多元化，提供的科目選擇遠較香港多，例如飛機工程、災難管理、博物館學等範疇，在英國均設有獨立學位課程，能讓學生更深入學習相關專業，對工作及興趣發展皆有正面作用。加上英國大學學位充裕，大部份學生均可成功升讀心儀學系。

除了英國這個熱門地方，近年亦多了家長學生考慮鄰近的愛爾蘭，愛爾蘭是歐盟唯一的英語國家，當地教育配套完備，香港學生到當地升學一般毋須簽證，學費和生活費也相對英國較經濟廉宜，最吸引的是學生畢業後1年內可以繼續留在愛爾蘭尋找工作機會，居住滿5年後便可申請入籍，成為愛爾蘭公民，還可以同時享有英國及歐盟國家的大部分公民福利。愛爾蘭跟香港一樣奉行「334」學制，即3年初中、3年高中及4年大學。學生可以憑DSE成績申請當地大學，只要持有香港特區護照或BNO便可直接前往愛爾蘭，再由當地院校協助辦理學生簽證。目前愛爾蘭共有8間國立大學及11間理工學院，由於全國人口只有400多萬，大學學位供應充足，也歡迎海外學生到當地升學。

年幼學生是否適合到英國升學？

不少家長為了贏在起跑綫，送年幼子女出國讀書，讓他們盡早適應當地生活，長遠繼續享受英式教育。英國的寄宿中學歷史悠久，對國際學生的支援和配套亦很充足。大部份家長會讓子女完成中四或中五課程後到英國銜接高考 (A Level)，課程內容對比香港公開考試 (HKDSE) 容易掌握，只需要選讀3-4科。香港推崇填鴨式教育，相反寄宿學校鼓勵學生多元化發展，在課堂以外提供大量非學術活動，例如馬術、飛行訓練、高爾夫球等在香港較難接觸的課外活動，讓學生更均衡、全面地學習。這些活動經驗和從中所學到的軟技巧，對於學生將來報讀大學及就業時均能大大提升競爭力。而就讀寄宿學校更可以培養子女的自律性和獨立性。學校的生活非常有規律性，由早上 7 時左右起床，上課、小休、吃午飯、做運動、自修、自由時間等，都有很平均的安排。目的是希望學生能在生活各種活動上都有充裕的時間和妥善的平衡，不會側重於讀書或玩樂的其中一方。其次，嚴格規管的時間能增強學生的時間觀念，從而學習如何分配時間。

另外亦有家長會讓子女完成中四或中五課程後到英國入讀預科學院銜接高考 (A Level)，不過要留意預科學院比較著重學術成績，相比傳統寄宿學校較少課外活動，同時要求學生有極高自律性，而事實上，某些預科學院學生人數不足200人，為了保持學院排名及整體成績表現，學生有可能被要求留班甚至轉校，目的是打造極高A*-A成績比例數據，從而提高學校排名。家長學生應多做資料搜集，或向多於一間升學顧問諮詢，獲取客觀的指引及建議，切勿誤中圈套。

想了解更多海外中學、大學的收生要求及最新學位情況，可以參加5月29日舉辦的英國教育展，Top 30英國大學*、寄宿學校及愛爾蘭大學親臨招生，提供即場面試，並設有多場講座，提供升學資料。詳情如下：

*The Times & The Sunday Times Good University Guide 2021

「英國教育展2021」

日期：5月29日（星期六）

時間：中午12時至下午6時

地點：香港萬麗海景酒店8樓 (港鐵灣仔站A5出口，香港會議展覽中心旁)

8/F, Renaissance Hong Kong Harbour View Hotel

活動詳情：http://www.amberedu.com.hk/zt/UkEducationFair2021/

（資料由客戶提供）