【新冠肺炎】專家指早前確診4歲男童或屬「假陽性」　本港正邁向「清零」可與內地研通關

▲ 早前確診4歲男童或屬「假陽性」。

本港疫情似有緩和，衞生防護中心在5月15日公布，就讀何文田漢師幼稚園（龍總）K1B的4歲男童確診，該學生最後上課日為5月12日，其20多位師生會去酒店檢疫14天，社署會安排玩具及書予小孩，學校停課14天。港大發現確診4歲男童樣本沒有新冠病毒基因 潘烈文分析成因不排除樣本受污染，詳情即看:【下一頁】

呼吸系統專科醫生梁子超今日在香港電台表示，本港已連續4日有本地源頭不明的新型肺炎個案，如果衞生防護中心進一步的分析認為該名4歲男童的個案最終屬「假陽性」，便是26日沒有源頭不明感染，正邁向「清零」，認為本港可積極與內地討論通關安排。

梁子超指出雖然不能排除社區有少量殘餘傳播鏈，但只要成功追蹤有關傳播，可向「清零」進發，問題在於本港仍有輸入個案的壓力，尤其近日台灣出現爆發，不少港人陸續由當地回港，因此要小心輸入風險。

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另外，對於當局表示，新冠疫苗接種計劃展開以來，未有證據顯示疫苗令整體死亡、急性中風或冠心病個案增加。梁子超說，全球各地早有類似數據，當局現時澄清是好事，但比較遲。他又說根據數據，看不到市民擔心的問題出現，可以放心接種。食衞局副局長徐德義昨指，已就降低接種年齡，要求藥廠提供相關資料，強調當有資料會盡快提交專家委員會去評估考慮。詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋