【減肥秘訣】新陳代謝愈慢愈難減脂肪　營養師黃凱詩薦3法提升代謝助瘦身【內附詳情】

▲ 營養師黃凱詩指出，隨著年紀增長，新陳代謝的確會減慢，但是，大部分人致肥的原因，都是吃得太多太豐富！

在首次會面時，戰友均會慨歎︰「我的新陳代謝很慢，相信很難減肥。」

我說︰「沒錯！隨著年紀增長，新陳代謝的確會減慢，但是，大部分人致肥的原因，都是吃得太多太豐富！收入與支出不平衡吧！」

卓婷問︰「可以幫我提升代謝嗎？」

我說︰「提升代謝的外在因素例如身高、性別、遺傳等，真是沒法改變，幸好，還有些可變因素。」

她很著急問︰「是甚麼？」

▲ 黃凱詩指出，每次帶氧運動後的1小時內，代謝會自然增加，這意味著，雖然運動停止，身體也在消耗熱量。（iStock圖片）

1.帶氧運動

我解釋︰「首先，當然是運動，無論肌肉鍛練與帶氧運動，也十分重要。身體的肌肉是很活躍的細胞，反之，脂肪細胞就是懶惰的。就算身體正處於休息狀態，細胞仍在工作中，以1磅肌肉與同樣的脂肪比較，前者需用6卡路里去運行，而脂肪細胞則只用2卡，可想而知，肌肉愈多，代謝愈快。帶氧運動的角色就很不同，雖然不能直接增加肌肉，但是，在每次帶氧運動後的1小時內，代謝會自然增加，這意味著，雖然運動停止，身體也在消耗熱量。」

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2.喝水+綠茶+烏龍茶+黑咖啡+吃辣

卓婷尷尬問︰「有否沒那麼辛苦的方法？」

我說︰「有。多喝水，由於身體需要水份運行，水份不足，代謝速度減慢。另外，飲用綠茶、烏龍茶及黑咖啡，也有增加代謝的作用，不過，提升得很少！吃辣也有同樣功效，可是，不是人人可嘗辣，如果真的要吃，添加辣椒便行，我並非說吃多油的水煮魚之類啊！」

她笑言︰「幸好你說清楚，要不然，我真的跑去吃川菜。有否躺著也能提升代謝的方法？」

▲ 黃凱詩笑言，躺著便能消耗卡路里的方法是捐血，每捐一次可消耗600大卡，但血不能經常捐，因此必須訂好運動計劃。（iStock圖片）

3.捐血

我說︰「有！躺著便消耗600多卡。」

她大喜︰「別賣關子。」

我說︰「捐血。每捐一次可消耗600大卡，還可以救回三人，但當然，捐血不能常捐，你除了輕微肥胖，驗身報告顯示，身體尚算健康，快安排捐血，再跟你制定運動計劃吧！」

撰文：黃凱詩（尚營坊健康顧問營養師）