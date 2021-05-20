  • 32°C
香港時間 : 2021520日 (週四) 16:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【減肥秘訣】新陳代謝愈慢愈難減脂肪　營養師黃凱詩薦3法提升代謝助瘦身【內附詳情】

保健美顏 15:28 2021/05/20

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

營養師黃凱詩指出，隨著年紀增長，新陳代謝的確會減慢，但是，大部分人致肥的原因，都是吃得太多太豐富！

在首次會面時，戰友均會慨歎︰「我的新陳代謝很慢，相信很難減肥。」

我說︰「沒錯！隨著年紀增長，新陳代謝的確會減慢，但是，大部分人致肥的原因，都是吃得太多太豐富！收入與支出不平衡吧！」

卓婷問︰「可以幫我提升代謝嗎？」

我說︰「提升代謝的外在因素例如身高、性別、遺傳等，真是沒法改變，幸好，還有些可變因素。」

她很著急問︰「是甚麼？」

黃凱詩指出，每次帶氧運動後的1小時內，代謝會自然增加，這意味著，雖然運動停止，身體也在消耗熱量。（iStock圖片）

1.帶氧運動

我解釋︰「首先，當然是運動，無論肌肉鍛練與帶氧運動，也十分重要。身體的肌肉是很活躍的細胞，反之，脂肪細胞就是懶惰的。就算身體正處於休息狀態，細胞仍在工作中，以1磅肌肉與同樣的脂肪比較，前者需用6卡路里去運行，而脂肪細胞則只用2卡，可想而知，肌肉愈多，代謝愈快。帶氧運動的角色就很不同，雖然不能直接增加肌肉，但是，在每次帶氧運動後的1小時內，代謝會自然增加，這意味著，雖然運動停止，身體也在消耗熱量。」

    點擊圖片放大
    +5
    +4

2.喝水+綠茶+烏龍茶+黑咖啡+吃辣

卓婷尷尬問︰「有否沒那麼辛苦的方法？」

我說︰「有。多喝水，由於身體需要水份運行，水份不足，代謝速度減慢。另外，飲用綠茶、烏龍茶及黑咖啡，也有增加代謝的作用，不過，提升得很少！吃辣也有同樣功效，可是，不是人人可嘗辣，如果真的要吃，添加辣椒便行，我並非說吃多油的水煮魚之類啊！」

她笑言︰「幸好你說清楚，要不然，我真的跑去吃川菜。有否躺著也能提升代謝的方法？」

黃凱詩笑言，躺著便能消耗卡路里的方法是捐血，每捐一次可消耗600大卡，但血不能經常捐，因此必須訂好運動計劃。（iStock圖片）

3.捐血

我說︰「有！躺著便消耗600多卡。」

她大喜︰「別賣關子。」

我說︰「捐血。每捐一次可消耗600大卡，還可以救回三人，但當然，捐血不能常捐，你除了輕微肥胖，驗身報告顯示，身體尚算健康，快安排捐血，再跟你制定運動計劃吧！」

撰文：黃凱詩（尚營坊健康顧問營養師）

相關文章

【減脂增肌】盲目攝取過量蛋白質反致肥　跟營養師學方程式計算攝取量【內附參考餐單】
16:58 2021/05/13
【減脂增肌】盲目攝取過量蛋白質反致肥　跟營養師學方程式計算攝取量【內附參考餐單】
【明星減肥】24歲被嘲似大媽激起減肥鬥心　200磅韓女歌手甩脂99磅變索女【內附減肥秘訣】
15:16 2021/05/12
【明星減肥】24歲被嘲似大媽激起減肥鬥心　200磅韓女歌手甩脂99磅變索女【內附減肥秘訣】
【正能量】脊醫王俊華曾是癡肥男體重逾230磅　身兼營養學家柔道教練立志助人助己
17:54 2021/05/18
【正能量】脊醫王俊華曾是癡肥男體重逾230磅　身兼營養學家柔道教練立志助人助己

你可能感興趣

【減脂增肌】盲目攝取過量蛋白質反致肥　跟營養師學方程式計算攝取量【內附參考餐單】
16:58 2021/05/13
【減脂增肌】盲目攝取過量蛋白質反致肥　跟營養師學方程式計算攝取量【內附參考餐單】
【明星減肥】24歲被嘲似大媽激起減肥鬥心　200磅韓女歌手甩脂99磅變索女【內附減肥秘訣】
15:16 2021/05/12
【明星減肥】24歲被嘲似大媽激起減肥鬥心　200磅韓女歌手甩脂99磅變索女【內附減肥秘訣】
【正能量】脊醫王俊華曾是癡肥男體重逾230磅　身兼營養學家柔道教練立志助人助己
17:54 2021/05/18
【正能量】脊醫王俊華曾是癡肥男體重逾230磅　身兼營養學家柔道教練立志助人助己
減肥 肥胖 脂肪 運動 熱量

最高瀏覽

【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
16:32 2021/05/17
【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
18:09 2021/05/16
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩
12:36 2021/05/17
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩