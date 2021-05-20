【確診個案】港大發現確診4歲男童樣本沒有新冠病毒基因　潘烈文分析成因：不排除樣本受污染

▲ 潘烈文教授指化驗結果發現4歲男童樣本沒有新冠病毒基因。

本港疫情似有緩和，衞生防護中心在5月15日公布，就讀何文田漢師幼稚園（龍總）K1B的4歲男童確診，該學生最後上課日為5月12日，其20多位師生會去酒店檢疫14天，社署會安排玩具及書予小孩，學校停課14天。

據了解，該何文田漢師幼稚園就讀的4歲男童和他的母親進行的多次測試對新冠病毒呈陰性反應，料今日將會重複推行血清檢測，或者未必屬於確診個案。到目前為止，所有6個家居接觸者的抗體測試均為陰性。

港大團隊分析男童到私家化驗所進行的病毒樣本，作出基因排序，香港大學公共衞生學院教授潘烈文向TOPick表示，結果發現樣本中並沒有新冠病毒的基因，形容「樣本沒有病毒基因排序，未必可能是感染了病毒」。

他解釋有多方面的情況可以出現這種情況，包括樣本受到污染、其次是可能病毒數量非常低，出現陽性反應，不過一旦進行基因分析時分解了。潘烈文強調，所有測試都有一定準確度，一旦大量地做檢測，有可能會發出一些訊號，令人有誤會或者出現陽性反應：

很多時候要看實驗室的化驗報告外，還要再看臨床表徵，以及化驗血液中有沒有抗體，才可以作出判斷。

他表示現階段難以判定該名男童究竟有沒有曾受感染，需要不同證據再證明，至於是否剔除在確診名單，他表示最終要由衞生防護中心作決定。

究竟他是否特別個案，或者以前未見過的個案，也要視乎衞生防護中心的數據，作出準確判斷。

根據衞生防護中心早前的分析，該名男童在5月12日因為發燒和喉嚨痛，翌日向楊超發醫生求診，同日交回樣本瓶，起初在私營化驗所金域驗出「不確定」的結果，再交由衞生署覆檢，結果呈陽性，列為確診個案，屬於源頭不明。

如果男童不屬於確診病例，即本港連續26日沒有源頭不明感染，呼吸系統科專科醫生梁子超認為，本港正邁向「清零」，可與內地研究通關等措施。詳情即看:【下一頁】

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期 一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋