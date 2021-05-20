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【開心速遞】網民推胡蓓蔚做《愛回家》常駐角色　單立文自肥企画與豹嫂奉旨放閃【有片】

娛樂 11:08 2021/05/20

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

豹哥豹嫂公開放閃。

昨晚（5月19日）豹嫂胡蓓蔚客串《愛‧回家之開心速遞》，與豹哥單立文夫妻當演出。而且劇組更為豹嫂度身訂造角色，讓豹哥豹嫂可以「奉旨」在《愛‧回家之開心速遞》放閃。

而且劇情最有趣是，豹嫂在劇中演介入劇中單立文與湯盈盈的第三者，網民甚至提議豹嫂不如成為《愛‧回家之開心速遞》長駐演員。

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夫妻同框。（《開心速遞》截圖）

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豹哥自肥計劃

公認是模範夫妻的愛妻號豹哥與豹嫂在《開心速遞》夫妻同框，劇組為豹嫂安排的角色為來自豹歌集團的Paisley（豹嫂現實英文名）。

劇情講述豹哥飾演的熊樹仁，要為Paisley拍照，豹哥為順利完成工作，於是利用「工作式調情」，令Paisley完全配合熊樹仁。

豹哥不斷讚豹嫂。（《開心速遞》截圖）

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對於Paisley的衣著，熊樹仁表示：「我覺得售貨員很不誠實，這條裙完全掩蓋了你完美的身段，突顯不了你誘人的身材，你是我做攝影以來見過第二個最火辣的身材。」

Paisley追問第一是誰時，熊樹仁回答：「她名字也是Paisley，有次我在豹歌集團樓下碰到她，她的背影真是太誘人。」

當拍照時，熊樹仁不斷稱讚Paisley：「不可能，怎會這麼漂亮？拍左邊，右邊又漂亮，拍右邊，左邊更漂亮。」、「Paisley小姐，你累嗎？要休息嗎？你在我腦海忙了一整天，你真的不累嗎？」

此劇情可說讓豹哥豹嫂藉劇情公然放閃又不失好笑。

為豹哥送住家飯

現實中，豹哥豹嫂相愛25年依舊恩愛，有次豹哥看錯《開心速遞》的入廠時間而不能回家吃飯，豹嫂便化身「外賣員」，直送「愛心飯盒」到《開心速遞》錄影廠，令豹哥在放飯時也能享用住家飯，非常貼心。

看到豹嫂速遞的「愛心飯盒」，疲倦的豹哥立即展露笑顏，向《開心速遞》劇組炫耀自己有「住家飯」吃。當其他人吃的都是面包和杯麵，豹哥的晚餐卻佔據半張熊家桌子，豹嫂更為豹哥剝蝦，羨煞旁人。

真假Baby同框。（IG圖片）

豹哥陪伴走過低潮

出道有「翻版王菲」之稱的豹嫂，發展不似預期，與唱片公司解約後令她陷事業低潮，戶口更只剩得萬二元。幸般當時仍是男朋友的豹哥接濟，在她最失意時守在身旁扶持。

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豹哥豹嫂志趣相投

2004年，胡蓓蔚加入TVB做主持人及拍電視劇，重拾事業上的自信，終於走過低潮。

當豹嫂身邊一位不婚主義的朋友竟結婚生孩子，令也是不婚主義者的豹嫂信念動搖，於是主動向豹哥提出結婚，豹哥二話不說答應。二人志趣相投，是彼此的情人、知己，豹哥更把豹嫂捧在手心，令她成為最幸福的女生。

同場加映：鄭子誠夫妻訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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