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【逆境自強】前港龍機師轉行當巴士車長　獲聘香港貨運機師重新起航

健康 10:29 2021/05/20

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前港龍機師轉行當巴士車長，獲聘香港貨運機師重新起航。

新冠肺炎疫情重創各行各業，航空業更是首當其衝，有本地航空公司大裁員、甚至停止營運，不少機師失業待業，任職港龍航空機師近19年的Earnest Li就是其中一員，他一度轉職巴士車長，近日他獲聘任為香港貨運航空機長，得以重返老本行。

香港貨運航空於4月初增聘人手，在兩周內就接獲2,000份申請，最終聘請了8位本地機師，其中一位就是早前由機師轉職九巴車長的Earnest。去年，他在社交網站分享自己當巴士車長的工作情況，藉以勉勵年輕同事走出困境，盡早面對現實move on，獲網民大讚勵志。

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對於能夠重返老本行，Earnest表示心情複雜，因職位空缺有限，他指當時轉職當車長，只是權宜之計，一直堅持可再飛上高空，故投履歷至香港貨運航空，最終

他勉勵同行要保持樂觀，亦要注意健康。他又說，機師能否重返本業只是時間問題，待業只是暫時性，對於年資較長、飛行時數多的機師來說，相信不難找到工作。

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責任編輯：羅嘉欣

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