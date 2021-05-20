【ERROR自肥企画】被查小欣批評節目意識不良　193開直播回應：佢係個人不良

▲ 《ERROR自肥企画》被查小欣批評意識不良，193開直播回應：「佢係個人不良。」

《ERROR自肥企画》在本周五（5月21日）將播出最後一集，過去兩周節目成網上熱話，獲大量讚賞，連帶ERROR與幕後團隊「無制限OT編集團」人氣急升。

不過，《ERROR自肥企画》同時亦引來不少批評，其中自稱「娛樂教母」的查小欣曾指節目低俗、不雅、意識不良。ERROR當中的敢言代表193（郭嘉駿），在昨日（5月19日）下午開Live時回應：「起碼我哋做嘅節目冇被腰斬過。」嘲諷當年僅播4集便被腰斬、由查小欣主持的節目《爆足一周》。

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▲ 節目播出至今大獲好評。（instagram圖片）

無制限OT編集團用心良苦

ViuTV節目《ERROR自肥企画》由人氣搞笑團體ERROR主持，節目除有各種勁爆遊戲外，當中四位成員193（郭嘉駿）、肥仔（梁業）、Dee哥（何啟華）與保錡（吳保錡）的「自肥項目」，讓觀眾看到他們搞笑背後，認真努力的一面，更成功為早前因緋聞被雪藏的保錡成功洗底。

幕後團隊「無制限OT編集團」亦希望在節目中為觀眾帶來有得著與訊息，比如於上周五的「團隊自肥」項目，眾人出海欣賞中華白海豚，內藏保育、環保等的教育與訊息，製作組用心良苦。

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▲ 節目將於本周五推出最後一集。（ViuTV圖片）

查小欣批評意識不良

雖然《ERROR自肥企画》播出至今成功製造不少話題、炒熱人氣。

但有正就有反，「娛樂教母」的查小欣日前點名批評節目：「被形容為綜藝搞笑，但糖衣包裹著的是大玩低俗、不雅的內容，有些畫面更打了格仔，有不良意識之嫌」。

查小欣又指免費電視台有一定的社會責任，節目不需說教但也無需低俗：「這麼難得才取得牌照，走如斯偏鋒路綫不怕嗎？」

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三爺回應查小欣

在ERROR成員當中，一向敢言的193在昨日（19日）下午在instagram舉行直播，本為宣傳他的首支單曲《睡到三點》，但期間三爺有提起查小欣對節目的批評。

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▲ 193昨午開Live回應查小欣批評。（影片截圖）

193再次發揮他的直率，直接抽擊對方：「查小欣話我哋意識不良我唔知，但如果冇睇過節目就批評人意識不良，其實佢係個人不良。起碼我哋做嘅節目冇被腰斬過，佢做嘅節目係咪有腰斬過，點解會俾人腰斬嘅？」

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▲ 《爆足一周》成為TVB史上壽命最短節目。（網上圖片）

於2012年查小欣獲當時的TVB高層余詠珊邀請，開拍娛樂新聞評論節目《爆足一周》，意圖打造爆料、Juicy、具娛樂性及討論度的節目，但一開播已經瘋狂劣評，指節目無聊沉悶炒舊料，播出四集即被腰暫，成為無綫史上壽命最短的節目。

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