【恐怖教練】小四男童學游水被恐怖教練嫌偷懶　用浮板打頭及眼角膜破裂險失明

▲ 小四男童學游水被恐怖教練嫌偷懶，用浮板打頭及眼角膜破裂險失明。

台灣早前一名7歲男童學柔道遭教練狠摔致腦死，男童能否甦醒仍是未知之數。不過，有教練對學生過於嚴格，更以暴力對待學生的事件時而發生。早於去年年尾，台灣一名小四男童於學習游水時，遭教練嫌棄其偷懶，一手拿起浮板大力丟向男童的頭部，臉上更留下一道長長的傷痕，泳鏡被打爛，男童的眼角膜破裂險失明。

綜合台灣媒體報道，一名小四男童於上年尾參加游水訓練班時，因來回游過幾個堂後便有點氣喘，停靠在起點休息，沒想到被岸上的助理教練認定他偷懶，嚴肅地拿起浮板大力打男童的頭部。男童的泳鏡被打爛，泳鏡的碎片傷及眼角膜，臉上留下一條長長的傷痕。

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男童的媽媽接受媒體訪問時表示，兒子眼睛一度睜不開，視力更一度跌至0.3險失明，

醫生說眼球挫傷眼角膜破裂，他破裂的地方是黑眼球正上方，他說再一點點就失明了。

家長們敢怒不敢言

涉事泳會十分著名，曾培育許多國手，男童媽媽表示，學生遭暴力對待時而發生，但家長們均不敢言，

因為小孩還在學校還在泳隊，如果投訴了，小孩隔天可能會被打得更慘。

事情雖然已經過半年，男童至今仍會發噩夢，想起當時被打的場景，心理陰影難以磨滅。該泳會的前任助理教練同樣曾對學生使用暴力，遭家長投訴後撤換，卻沒想到新任助理教練有同樣問題，質疑學校處理消極，媽媽決定控告教練、泳會違法。

涉事泳會會長則表示，將會密切留意該教練的教導方式，並會把關所有訓練課程，以正向管教，避免學生的身心受到傷害。

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責任編輯：王明芳