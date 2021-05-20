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【野外步出】朱智賢初夏出海晒性感圖　心情大靚領悟：不要忘記及時行樂【多圖】

娛樂 11:16 2021/05/20

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

朱智賢近日頻頻晒相。

朱智賢去年歷經跟黎振燁偷食事件後，一度被TVB雪藏，不過近日獲公司放生，早前有份演出的《愛美麗狂想曲》戲份不少，而朱智賢亦工作不斷，心情大靚的她，在社交平台亦頻頻再出擊，趁夏天初臨大派福利照。

朱智賢演出的《愛美麗狂想曲》播完後，日前復工拍攝J2節目《野外步出2》外，早前亦有份宣傳TVB重點節目東京奧運的宣傳活動，工作不斷，難怪朱智賢心情甚佳。

朱智賢出海晒香肩。（取自IG）

【愛美麗狂想曲】朱智賢獲大台原諒復出　行山遇風雨未有影響靚心情

朱智賢見自己解凍，亦再度活躍社交平台，近日頻頻晒靚相。

昨日朱智賢在IG動態發放出海去船P照，初夏陽光暴照下，朱智賢穿小背心大晒香肩自拍，又拿著咖啡杯，留言出海歎住咖啡最寫意，網民均問男友謝東閔有否隨行。

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而日前朱智賢已率先到海灘，大晒性感福利照，並感性指對人生有新領會，留言：「計劃永遠趕不上變化，請不要忘記及時行樂，為自己人生負責，活得燦爛一點，不要活在別人準則之下。」 

【愛美麗狂想曲】朱智賢獲大台原諒復出　行山遇風雨未有影響靚心情

（取自IG）

變行山達人

而熱愛行山的她，早前為J2新節目《野外步出2》拍攝，就展示行山及沙灘照，著小背心的她自言十分神晒，留言：「本身尋日行咗12個鐘山，真係覺得好攰，個人散晒，今朝出奇地又可以早起，一去到沙灘成個人醒神晒！」

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朱智賢工作機會不斷，不過因出軌而賠上事業的黎振燁，雖有份演出的《愛美麗狂想曲》及《伙記辦大事》接連播出，但就未獲公司解凍，復出無期。

同場加映：李君妍訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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