【引入海外醫生】張宇人擬提修正案申請資格擴至非港人　蔡堅憂免試執業或致水平不足風險

▲ 政府建議修例容許非本地培訓港人醫生以「特別註冊」的形式，免試來港註冊執業。（資料圖片）

政府建議修例容許非本地培訓港人醫生以「特別註冊」的形式，免試來港註冊執業。行政會議成員、自由黨立法會議員張宇人計劃提出修正案，要求申請資格擴展至非港人醫生；醫學會會長蔡堅則指，若海外醫生可以免試執業，始終有水平不足的風險。

張宇人今早在一個電台節目表示，修例不應只限香港永久居民，例如容許他們的子女。他解釋，不少港人移民到外地，他們的子女在當地讀醫，又舉例指本港在1997年前有不少英聯邦醫生來港，亦不限一定為香港永久居民。

他認為，吸納海外醫生，應著重資歷多於學歷，不應只容許在指定醫學院畢業的醫生來港，又相信海外醫生來港後在醫管局、衞生署工作，不會「黑箱作業」，出現降低醫生質素的問題，反而只會降低病人輪候時間。

醫學會會長蔡堅在同一節目表示，業界已就政府建議修例表達不同意聲音，認為公開試是一個最基本的把關，若海外醫生可以免試執業，始終有水平不足風險。他又說，最新海外醫生執業試合格率為4成，數字不差，重申沒有一個有效方法評估水平，始終會有風險。

蔡堅又提到，去年醫管局聘請33個有限度註冊的海外醫生，今年截至4月底增至41人，認為以香港目前的情況，若最終有100名海外醫生來港，會感到詫意。

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責任編輯：陳子謙