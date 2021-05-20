  • 31°C
香港時間 : 2021520日 (週四) 12:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【引入海外醫生】張宇人擬提修正案申請資格擴至非港人　蔡堅憂免試執業或致水平不足風險

社會 11:11 2021/05/20

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

政府建議修例容許非本地培訓港人醫生以「特別註冊」的形式，免試來港註冊執業。（資料圖片）

政府建議修例容許非本地培訓港人醫生以「特別註冊」的形式，免試來港註冊執業。行政會議成員、自由黨立法會議員張宇人計劃提出修正案，要求申請資格擴展至非港人醫生；醫學會會長蔡堅則指，若海外醫生可以免試執業，始終有水平不足的風險。

張宇人今早在一個電台節目表示，修例不應只限香港永久居民，例如容許他們的子女。他解釋，不少港人移民到外地，他們的子女在當地讀醫，又舉例指本港在1997年前有不少英聯邦醫生來港，亦不限一定為香港永久居民。

他認為，吸納海外醫生，應著重資歷多於學歷，不應只容許在指定醫學院畢業的醫生來港，又相信海外醫生來港後在醫管局、衞生署工作，不會「黑箱作業」，出現降低醫生質素的問題，反而只會降低病人輪候時間。

醫學會會長蔡堅在同一節目表示，業界已就政府建議修例表達不同意聲音，認為公開試是一個最基本的把關，若海外醫生可以免試執業，始終有水平不足風險。他又說，最新海外醫生執業試合格率為4成，數字不差，重申沒有一個有效方法評估水平，始終會有風險。

蔡堅又提到，去年醫管局聘請33個有限度註冊的海外醫生，今年截至4月底增至41人，認為以香港目前的情況，若最終有100名海外醫生來港，會感到詫意。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙

相關文章

【引入海外醫生】政府指本港醫生持續嚴重短缺　海外醫生經特別註冊須符合4大條件
14:47 2021/05/18
【引入海外醫生】政府指本港醫生持續嚴重短缺　海外醫生經特別註冊須符合4大條件
【引入海外醫生】政府已採取多項措施來加強公共醫療服務　包括挽留醫管局醫生等
15:03 2021/05/18
【引入海外醫生】政府已採取多項措施來加強公共醫療服務　包括挽留醫管局醫生等
【引入海外醫生】醫管局歡迎政府決定　指增加途徑讓非本地培訓港人醫生回流服務市民
19:11 2021/05/18
【引入海外醫生】醫管局歡迎政府決定　指增加途徑讓非本地培訓港人醫生回流服務市民
【引入海外醫生】社區組織協會支持修訂醫生註冊條例　指可舒緩公營醫療機構人手短缺情況
17:30 2021/05/18
【引入海外醫生】社區組織協會支持修訂醫生註冊條例　指可舒緩公營醫療機構人手短缺情況

你可能感興趣

【引入海外醫生】政府指本港醫生持續嚴重短缺　海外醫生經特別註冊須符合4大條件
14:47 2021/05/18
【引入海外醫生】政府指本港醫生持續嚴重短缺　海外醫生經特別註冊須符合4大條件
【引入海外醫生】政府已採取多項措施來加強公共醫療服務　包括挽留醫管局醫生等
15:03 2021/05/18
【引入海外醫生】政府已採取多項措施來加強公共醫療服務　包括挽留醫管局醫生等
【引入海外醫生】醫管局歡迎政府決定　指增加途徑讓非本地培訓港人醫生回流服務市民
19:11 2021/05/18
【引入海外醫生】醫管局歡迎政府決定　指增加途徑讓非本地培訓港人醫生回流服務市民
醫生 張宇人 立法會 畢業 移民 電台節目

最高瀏覽

【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
16:32 2021/05/17
【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
18:09 2021/05/16
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩
12:36 2021/05/17
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩