【華英重建】重建撥款議程突遭擱置師生感驚訝　校方稱事前無接獲議員查詢

▲ 華英中學重建撥款申請日前突遭擱置。（馮琪雅攝）

創校50年的何文田名校華英中學原址重建撥款申請，原定今日（20日）在立法會工務小組委員會討論的議程日前突遭暫時撤回，校方及部分學生均對計劃暫時擱置感失望，對於有報道指建制派議員質疑校方涉及反修例事件，副校長劉美珠稱，校方事前無接獲議員查詢，因此對相關報道感驚訝，但理解議員有責任了解申請，但期望能盡早獲悉，以作出配合，並透露部分準備工作料受影響，未知9月新學年暫遷校舍的安排會否受影響。

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今日是相關消息傳出後的首個上課天，中三級學生郭同學表示，由於校舍設備殘舊，因此早前校方宣布重建計劃時，「應該全校師生都覺得好開心」，坦言現時「失望就一定啦」，但指計劃只時暫時擱置，仍抱樂觀心態，相信如學校能向教育局給予恰當理由，料議程安排不會太受影響。另有學生今早才獲悉計劃暫時擱置，對此感驚訝和可惜。

校方昨日向傳媒發稿，指會繼續透過政府向議員解釋重建需要。副校長劉美珠今早再回應事件時，被問到議程被抽起是否政治化，她表示不評論，因校方不知相關報道內容是否真確，事前亦無接獲議員查詢，故校方看到報道時亦感到驚訝。

她指，校方一直跟教育局保持溝通，從局方知悉有議員需要更多時間了解，「需要了解都係應該嘅，佢哋都有責任做呢件事，當然我哋期望早啲知道，可以早啲配合」，惟坦言校方對此決定感到失望，盼盡快審批有關撥款。

她續說，校方已將重建需要詳情交給教育局，指校舍成立50年，比一般標準校舍小，加上面對21世紀教學需要，當中有許多欠缺，校舍破損亦需要翻新，惟暫時未知撥款審批需時多久，認為教育局才能作出準確評估，因此未能預計如期在9月暫時遷往新蒲崗的文理書院舊校舍，倘不幸受影響，會繼續留在原校舍上課，對此不太擔心，但希望當局知道校方搬遷亦需時準備。

她又指，校方較關注讓師生了解事件，故昨日已向師生發出「家書」，內容與發放給傳媒的新聞稿內容相若，以讓學生及家長知悉只是今次會期受影響，不等於完全撤回計劃，但透露部分前期工作需暫時擱置，需待撥款審批才能進行。

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記者：馮琪雅