【逆天奇案x聲夢傳奇】JW首次拍劇演楊明女友　王灝兒加盟星夢受TVB重用【有片】

▲ 首度拍劇的JW（王灝兒）於TVB劇《逆天奇案》飾演楊明女友。

TVB劇《逆天奇案》現正熱播，在昨晚（5月19日）播出的一集，有首次拍劇的JW王灝兒登場，在劇中飾演黑社會皓少（楊明飾）女友佩儀。雖然男友「壞過凱婷」，但她仍然相信男友。

近期忙於當《聲夢傳奇》導師的JW，今次在《逆天奇案》算頗有演技發揮機會，而且以演戲新丁來說，JW的處女演出屬合格有餘。

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曾屬黎明旗下

現年30歲的JW曾參加過多項歌唱比賽，演出經驗豐富的她能歌善舞，除擁有一把靚聲外，更擅長芭蕾舞、Hip Hop、爵士舞、土風舞等多種舞蹈。

JW在黎明旗下唱片公司A Music以歌手身份入娛樂圈，其第一首派台歌曲《掛念好友》即大熱，唱至街知巷聞。於同年憑與衛蘭合唱的《男人信什麼》成為《勁歌金曲》年資最短和最年輕的金曲金獎得主。

不過為保神秘感，她初出道時，唱片公司刻意不讓她公開露面或出席活動，直到舉行首個音樂會「JW掛念好友音樂會」才首度公開露面。她並於同年成為《勁歌金曲》年資最短和最年輕的金曲金獎得主。

JW曾表示因其家人當時希望她專注於學業，因而未有露面太多，出道後亦有回外國繼續讀書。

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▲ （IG圖片）

JW先後加入過A Music及Sunny Idea，現時則為星夢旗下歌手，不但推出歌曲滿足樂迷，更作出新嘗試拍劇，挑戰演技細胞。

成為星夢歌手後，JW即受TVB重用，今次先在《逆天奇案》小試牛刀，之後亦在《欺詐劇團》及《痞子殿下》任較重要的角色，似乎決意在歌手演員雙線發展。

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