  • 32°C
香港時間 : 2021520日 (週四) 13:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【逆天奇案x聲夢傳奇】JW首次拍劇演楊明女友　王灝兒加盟星夢受TVB重用【有片】

娛樂 12:03 2021/05/20

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

首度拍劇的JW（王灝兒）於TVB劇《逆天奇案》飾演楊明女友。

TVB劇《逆天奇案》現正熱播，在昨晚（5月19日）播出的一集，有首次拍劇的JW王灝兒登場，在劇中飾演黑社會皓少（楊明飾）女友佩儀。雖然男友「壞過凱婷」，但她仍然相信男友。

近期忙於當《聲夢傳奇》導師的JW，今次在《逆天奇案》算頗有演技發揮機會，而且以演戲新丁來說，JW的處女演出屬合格有餘。

【豪宅曝光】JW孖男友家中巨廳打乒乓波　王灝兒因黎明入行曾自爆是皇族後裔

    點擊圖片放大
    +5
    +4

曾屬黎明旗下

現年30歲的JW曾參加過多項歌唱比賽，演出經驗豐富的她能歌善舞，除擁有一把靚聲外，更擅長芭蕾舞、Hip Hop、爵士舞、土風舞等多種舞蹈。

JW在黎明旗下唱片公司A Music以歌手身份入娛樂圈，其第一首派台歌曲《掛念好友》即大熱，唱至街知巷聞。於同年憑與衛蘭合唱的《男人信什麼》成為《勁歌金曲》年資最短和最年輕的金曲金獎得主。

不過為保神秘感，她初出道時，唱片公司刻意不讓她公開露面或出席活動，直到舉行首個音樂會「JW掛念好友音樂會」才首度公開露面。她並於同年成為《勁歌金曲》年資最短和最年輕的金曲金獎得主。

JW曾表示因其家人當時希望她專注於學業，因而未有露面太多，出道後亦有回外國繼續讀書。

【聲夢傳奇】周柏豪+衛蘭等眾歌手任導師　一文盡睇15名參賽者資料【多圖】

（IG圖片）

JW先後加入過A Music及Sunny Idea，現時則為星夢旗下歌手，不但推出歌曲滿足樂迷，更作出新嘗試拍劇，挑戰演技細胞。

成為星夢歌手後，JW即受TVB重用，今次先在《逆天奇案》小試牛刀，之後亦在《欺詐劇團》及《痞子殿下》任較重要的角色，似乎決意在歌手演員雙線發展。

同場加映：葉蒨文專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【逆天奇案】蔣祖曼視繼子如己出慈嚴並重　不在乎血緣關係：後母只是一個身份【有片】
16:38 2021/05/13
【逆天奇案】蔣祖曼視繼子如己出慈嚴並重　不在乎血緣關係：後母只是一個身份【有片】
【聲夢傳奇】炎明熹+衛蘭演出獲李克勤激讚　Steven被淘汰未氣餒：唔會放棄
10:52 2021/05/16
【聲夢傳奇】炎明熹+衛蘭演出獲李克勤激讚　Steven被淘汰未氣餒：唔會放棄
【豪宅曝光】JW孖男友家中巨廳打乒乓波　王灝兒因黎明入行曾自爆是皇族後裔
13:17 2020/04/23
【豪宅曝光】JW孖男友家中巨廳打乒乓波　王灝兒因黎明入行曾自爆是皇族後裔

你可能感興趣

【逆天奇案】蔣祖曼視繼子如己出慈嚴並重　不在乎血緣關係：後母只是一個身份【有片】
16:38 2021/05/13
【逆天奇案】蔣祖曼視繼子如己出慈嚴並重　不在乎血緣關係：後母只是一個身份【有片】
【聲夢傳奇】炎明熹+衛蘭演出獲李克勤激讚　Steven被淘汰未氣餒：唔會放棄
10:52 2021/05/16
【聲夢傳奇】炎明熹+衛蘭演出獲李克勤激讚　Steven被淘汰未氣餒：唔會放棄
【豪宅曝光】JW孖男友家中巨廳打乒乓波　王灝兒因黎明入行曾自爆是皇族後裔
13:17 2020/04/23
【豪宅曝光】JW孖男友家中巨廳打乒乓波　王灝兒因黎明入行曾自爆是皇族後裔
王灝兒 娛樂人物職業 演員 逆天奇案 聲夢傳奇 電視劇 TVB 娛樂機構

最高瀏覽

【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
16:32 2021/05/17
【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
18:09 2021/05/16
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩
12:36 2021/05/17
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩