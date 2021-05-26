【育兒之道】了解子女興趣促進親子關係　言語治療師媽媽教2招打破隔膜

▲ 言語治療師Miss Ana Tse鼓勵家長嘗試了解孩子的興趣。

孩子越大，越走越遠？或者是我們親手把孩子越推越遠。

每次進行言語發展評估，我都要了解一下孩子的興趣，一來讓我選擇孩子喜歡的事物來跟他們建立良好的關係，令評估得以順利進行；二來我希望了解親子互動的情況，估計一下孩子的言語發展遲緩跟缺少環境刺激有否關連。

每次我問家長孩子平常在家愛做甚麼，答案離不開玩玩具、看圖書，還有看平板電腦。當我再追問「怎麼玩？」、「愛哪一類圖書？」、「平板看甚麼？」的時候，不意外地，不少父母回應說「不知道」、「沒有概念」、「都是他自己玩/看」。

在這些家庭長大的孩子都缺乏環境刺激，他們的言語發展遲緩跟大腦言語區刺激不足有關。

除此之外，這種孩子長大後也比較不喜歡跟父母相處，親子關係比較疏離。

如果希望孩子會一直跟我們分享他們的事，那就要由「對他們的興趣感興趣」開始，無論是我們感到幼稚的遊戲玩意，或是我們一竅不通的課外活動，甚至是他們喜歡的卡通片，我們都要嘗試去了解。

要不然孩子會認為「父母都不會提起精神聽我說，跟父母分享是自討沒趣」，或者「父母你甚麼都不懂我不想跟你談了」。大家只要回想一下青春期的自己就不難明白，現在已為人父母會希望成為孩子永遠的朋友嗎？

無論全職或雙職父母，必定被家事和工作填充了大部分的時間，真的不太可能參與孩子每一個的活動。其實只要簡單做到以下兩點，就可以了解孩子多一點了！

1. 在日常生活多觀察，就能知道孩子愛玩/看甚麼、怎麼玩。

2. 在進餐時/睡前跟孩子聊聊天，就能了解孩子對玩具、圖書、影片的想法。

我們也應主動跟孩子分享自己的生活，彼此了解，才可跟孩子建立那心中嚮往的「亦師亦友」關係呢！

▲ 2歲女兒Lia專注地排列恐龍。（Miss Ana Tse提供相片）

上圖：

平日我在廚房忙著，都會不時探頭望一望女兒，看看她在做甚麼。

這天發現她在專注地排列恐龍。

我沒有打擾她，這幀照片是我從桌下偷拍的。看見她完成後，我跟她說「媽媽看見你專注地把恐龍排列好，好棒耶」。

「媽媽，恐龍騎馬呀！」她一臉滿足的跟我說。

「是這樣啊！恐龍們也在玩你最愛的旋轉木馬！」

如果我沒有留意、沒有理會，永遠都不會知道女兒在想什麼。

又如果我只是大聲叫道「午餐準備好了，快收拾」，恐怕我親手把女兒越推越遠。

言語治療師 Lia媽媽與Lia豬豬

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